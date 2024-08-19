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Trendyol "Moda Günleri" kampanyası düzenleyecek

Trendyol’un Moda Günleri kampanyası başlıyor. Hazır giyimden kozmetiğe farklı ürün gruplarını içeren ve kullanıcılara, indirim ve kupon fırsatları sunan kampanya 20 - 21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Haber Merkezi
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Trendyol "Moda Günleri" kampanyası düzenleyecek
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Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, hazır giyim, spor giyim, çanta, ayakkabı, aksesuar, gözlük ve kozmetik ürün gruplarında sürecek kampanya, kullanıcılara farklı indirim ve kupon fırsatları sunacak.

Yazın ön plana çıkan esnek kumaşlı ürünler hem iş yerinde hem günlük hayatta konfor sunarken, keten elbiseler ve rahat spor giyim ürünleri alışverişlerde ön planda yer almaya devam ediyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu güneş kremleri, saç sağlığını koruyan ürünler ve farklı cilt tiplerine göre nemlendiriciler de yer almaya devam ediyor.

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