Trendyol "Moda Günleri" kampanyası düzenleyecek

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, hazır giyim, spor giyim, çanta, ayakkabı, aksesuar, gözlük ve kozmetik ürün gruplarında sürecek kampanya, kullanıcılara farklı indirim ve kupon fırsatları sunacak.

Yazın ön plana çıkan esnek kumaşlı ürünler hem iş yerinde hem günlük hayatta konfor sunarken, keten elbiseler ve rahat spor giyim ürünleri alışverişlerde ön planda yer almaya devam ediyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu güneş kremleri, saç sağlığını koruyan ürünler ve farklı cilt tiplerine göre nemlendiriciler de yer almaya devam ediyor.