Mükellef, Deloitte Teknoloji Fast 50’de yerini aldı

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına online uygulaması ile dijital çözümler üreten Mükellef, başarılı büyümesini ödüllerle taçlandırıyor. Son 3 yılda 16 kat büyüyen Mükellef, uluslararası danışmanlık firması Deloitte tarafından hazırlanan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin listelendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer aldı.

“Sektördeki gücümüzü katlayarak artıracağız”

Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Mükellef olarak çalışma hayatının dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunan güçlü ve inovatif teknolojimizle iş dünyasında önemli bir yer edindiğimiz için gururluyuz. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer almak hem ekibimizin nitelikli, özverili ve titiz çalışmasının hem de iş modelimizin başarısının önemli bir kanıtı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi çözümlerle sektördeki gücümüzü katlayarak artırmaya devam edeceğiz.”