Mülk sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklara noktayı koydu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Avrupa’nın birçok ülkesinde uygulanan ve kira garantisi sağlayan sistemi Türkiye’ye uyarlayarak farklı bir girişimcilik örneği sergileyen Kiran Garantide sistemi, mülk sahipleri ile kiracılar arasında oluşan uyuşmazlıklara noktayı koydu. Sistem kapsamında gayrimenkullerin kiralarının takip edilmesi, ödemelerin garanti altına alınması, yeni kiralanan mülklerde doğru kiracıların analiz edilmesi, istisnai durumlarda risk raporlarının değerlendirilerek gerekli teminatların alınması gibi işlemlerin yer aldığını belirten Kiran Garantide Genel Koordinatörü Gökhan Şengül, bu sayede mülk sahibi ve kiracı arasında oluşabilecek olumsuzlukların bertaraf edildiğini söyledi. Sistemin kira ilişkisinde ortaya çıkan maddi ve manevi sorunlar karşısında her iki tarafa da çözüm ürettiğine işaret eden Şengül, “Hem mülk sahibini hem de kiracıyı koruma altına alan bu sistem karşılıklı uyuşmazlıkları adaletli bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Mülk sahipleri en yakın lokasyondaki Kiran Garantide Anlaşmalı Ofisi’ne gelerek sisteme dahil olabiliyor. Ayrıca sisteme dahil olan gayrimenkul ofisleriyle de emlak sektörüne bir sistem ve yenilik getirmiş oluyoruz. Operasyon merkezimize özel bir yazılım geliştirdik. Sisteme ait tüm gelişmeler üyelik koşullarının tamamlanmasıyla birlikte kullanıcı adı ve şifre ile cep telefonu veya internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor” dedi.

Kiracılara hukuk dışı uygulamalara karşı koruma

Kiran Garantide sistemiyle mevcut kira sözleşmeleriyle ilgili olarak gerek kira ödemelerinin gününde yapılması gerek sözleşme tarihinin bitiminden sonra yapılacak olan artışlar veya tahliye gibi hizmetlerin tamamı takip edilebiliyor. Sistemle ilgili bilgi veren Gökhan Şengül, “Yeni kiraya verilecek olan mülklerle ilgili kira sözleşmeleri bünyemizde bulunan hukuk departmanı tarafından hazırlanıyor. Kiran Garantide Sistemi kullanılarak yapılan sözleşmelerde kiracının kirayı ödememesi durumunda 6 ay boyunca kiranın yarısını sistem tarafından ödüyoruz. Ödenmeyen kira alacakları tahsil edildiğinde ise geri kalan kira alacakları mülk sahibine ödeniyor. İhtilaflı durumlarda ise kira konusunda uzmanlaşmış avukatlarımızla hukuksal süreçleri takip ediyoruz” diye konuştu. Sistemin kiracılar için de avantajlı olduğuna işaret eden Şengül, kiracıları mülk sahipleriyle yaşayacakları hukuk dışı uygulamalara karşı koruduklarını, geliştirilen sistem ile hem kiracı, hem kiraya veren hem de gayrimenkul ofislerinin kazanç sağlayacağını dile getirdi.

Bursa’da Nilüfer bölgesini pilot bölge olarak belirlediklerini ve 200 anlaşmalı gayrimenkul ofisine ulaştıklarını belirten Gökhan Şengül, Türkiye genelinde bayilikler ve alt bayilikler aracılığıyla etkinliklerini artıracaklarını söyledi.