Multinet Up 2024'te iki kat büyüdü

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, 2024'te 25'inci yılını kutlarken, çalışmalarını, yenilikçi çözümleri, dijitalleşme odaklı vizyonu ve müşteri memnuniyetine verdiği öncelikle sürdürdü.

Bu kapsamda Multinet Up, 2024'te "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" unvanı alan şirketlerden biri oldu. Dünya genelinde 3 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Up Group'un bir parçası olan Multinet Up, üç yıl önce grup şirketleri arasında beşinci sırada bulunurken, 2024'ün finansal sonuçlarıyla en başarılı şirket olarak lider konuma ulaştı.

Geçen yıl, Multinet Up ürünleri MultiNet yemek kartı yüzde 100, MultiGift kurumsal hediye kartı yüzde 80, MultiTravel kurumsal seyahat platformu yüzde 150, MultiPetrol yüzde 50 ve MultiAvantaj yüzde 95 büyüme kaydetti.

Multinet Up, 76 binden fazla üye iş yeriyle büyümeye devam ederken, 2025'te kullanıcılarını yenilikçi ürünüyle buluşturmayı hedefliyor.

"2024'te teknolojik altyapımızı güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, 2024'ün Multinet Up ailesi için birlikte başarmanın ve geleceğe umutla bakmanın yılı olduğunu kaydetti.

Sever, 2024'te yeni ürün ve işbirlikleri yaptıklarını, teknolojik altyapıyı güçlendirdiklerini ve ödüllere layık görüldüklerini aktardı.

şikayetvar.com "Yemek Kartı" kategorisinde iki yıl üst üste "Diamond" ödülü kazanmanın, kullanıcıların kendilerine duyduğu güvenin en güzel kanıtı olduğunu vurgulayan Sever, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 ve Capital 500 listelerinde yer almanın da gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Sever, bu yıl ilgili araştırmalarda Türkiye'nin en büyük 100 şirketi arasına girmeyi hedeflediklerine işaret etti.

Multinet Up olarak firmaların büyümesine hız kazandıran ürünlerle daha fazla tercih edileceklerini öngördüklerine vurgu yapan Sever, şunları kaydetti:

"Ayrıca, müşteri deneyiminde mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yapay zeka ve RPA projeleriyle süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor, müşteri kaybı oranlarını proaktif bir şekilde yönetiyoruz. Ham veriyi anlamlı hale getirmek için hayata geçirdiğimiz Veri Ambarı projemiz tamamlandı ve şimdi lokasyon bazlı kullanıcı kampanyalarımızla daha fazla katma değer sunmaya hazırlanıyoruz. Bu süreçte, Türkiye'nin lider platformlarından Getir ve Trendyol Yemek ile entegrasyonlarımızı daha da güçlendirdik. Yemeksepeti işbirliğimiz ise kapıda."

Bu yıl çalışanların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri kurumsal önleyici sağlık çözümü MultiHealth ürününün en büyük yeniliklerinden olacağını belirten Sever, "MultiHealth'in sunduğu Fitpass mobil uygulaması ile çalışanlar, üye iş yerlerimiz olan spor salonlarına kolayca erişebilecek, firmalar da çalışan beklentilerinin hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği bu dönemde, çalışanlarına değerli bir yan hak sunma fırsatı yakalayacak. Multinet Up olarak sağlıklı çalışanlar, mutlu ekipler ve güçlü şirketler yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.