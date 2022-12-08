Türkiye İş Bankası'nın günlük finansal ihtiyaçlarını kolay bir deneyimle karşılamak isteyenlere yönelik hayata geçirdiği yeni uygulaması Nays’ın kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ara yüzü, eğlenceli ve oyunlaştırılmış deneyimi, günlük hayatın içerisindeki alışveriş ve para transferi ihtiyaçlarını avantajlı şekilde sunan Nays, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle’nin katıldığı toplantıda tanıtıldı. Toplantıda, Nays’ın nasıl bir değer önerisi ile hangi kullanıcı gruplarını kapsadığı ve bundan sonraki yol haritası detaylı olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Markası, tasarım dili ve özellikleriyle temel günlük bankacılık işlemleri için eğlenceli, oyunlaştırılmış ve iletişim tonu bankacılık jargonundan ayrışan bir deneyim sunan Nays, ücretsiz para alıp gönderme, dijital ön ödemeli kart, düşük tutarlı anlık nakit ihtiyaçlar için esnek borç alma ve avantajlı alışveriş özellikleriyle öne çıkıyor.

21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ilk sürümü uygulama marketlerindeki yerini alan Nays, bugüne kadar inovatif ürünlere meraklı, yenilikçi ürün ve hizmetleri yakından takip edenler tarafından benimsenerek 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

Zaman ve para kazandıran uygulama

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, 2024 yılında 100. yılını kutlayacak olan bankanın sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankası olma yolunda önemli yeniliklere imza attığını, e-ticaret, ödeme hizmetleri, açık bankacılık ve B2B pazar yerleri konularında geleceğin platformlarını kurmaya ve büyütmeye başladığını belirtti.

Nays’ı “Kullanıcılarına zaman ve para kazandıran, güvenilir ve eğlenceli finans uygulaması” olarak tanımladıklarını aktaran Lüle, şunları kaydetti: “Nays, benzerlerine göre fark yaratan bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Uygulama, kullandıkça hediye para kazandırma özelliğiyle de öne çıkıyor. Nays’tan kısa vadeli, acil ihtiyaçlar için esnek ve kolay bir şekilde borç alınabiliyor. Uygulama, arkasında İş Bankası’nın olması ile güven duygusu sağlıyor. Bundan sonraki dönemde kullanıcılarımızın hayatlarına finansal fırsatların ötesinde de değerler katmaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki farklı kesimlerin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıran Nays’ın, nakit kullanımın dijitalleşmesi açısından ülkemizin daha ileri bir seviyeye gelmesi için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.”