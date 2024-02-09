NETGSM, mobil operatör pazarına girdi

ANKARA - Mevzuatı olmasına rağmen, uzun süre gerçekleştirilemeyen mobil haberleşme sektöründe kendi çekirdek şebeke altyapısı üzerinden hizmet sunma iş modelini hayata geçiren NETGSM, Türkiye’nin 4. Mobil numara taşınabilen operatörü olarak hizmet ağını genişletti. NETGSM, bir mobil iletişim firmasının sunduğu tüm hizmetleri ve kendi geliştirdiği başka katma değerli hizmetleri verebiliyor. NETGSM, ayrıca, sabit hatların daha geniş bilişim hizmetlerini de kapsayacak, kendi Ar-Ge çalışması ile geliştirdiği sanallaştırılmış santral için kampanya da başlattı. Şirket, mobil operatör olarak numara taşıma dahil tüm iletişim hizmetleri sunmaya başlamasından önce, uzun zamandır haberleşmenin farklı alanlarında faaliyet gösteriyordu. Firma, mevzuatta izin verilen ancak hiçbir firmanın faaliyete geçemediği, mevcut mobil şirketlerin baz istasyonu altyapısını kullanılarak, tam bağımsız operatörlük faaliyeti yürütme alanında ilk olma özelliğini taşıyor.

Adem Öcal: Çekim sorunu yok

Yeni hizmetleri ve mobil operatörler arasına tam rekabetçi olarak girdiklerini vurgulayan NETGSM Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, yaptığı değerlendirmede, Turkcell baz istasyonlarını Turkcell ile ortak olarak kullandıklarını ancak çekirdek şebeke dahil kendi teknoloji ve altyapılarıyla aboneye hizmet sunduklarını hatırlatarak, “‘NETGSM’in çekirdek şebekesi, santral alt yapısı kendisine ait olup, fiyat ve tarifeler de kendi kararlarını kendisi verdiği için uygun fiyat verilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyiz, yazılımlarımızın çoğunu kendi ARGE merkezimizde ‘yerli-milli’ geliştiriyoruz. Kendimize özel veri merkezimiz var” dedi.

510 ile başlayan yeni numara Şirketten yapılan açıklamada ise hem bireysel, hem de kurumsal abonelere yönelik tüm GSM şebekesi üzerinden tüm iletişim hizmetlerini sunmaya başladıkları bildirildi. GSM Aboneleri NETGSM’den 510 ile başlayan yeni numara alabildiği gibi, mevcut numaralarını da NETGSM’ye taşıyabiliyor. NETGSM’den verilen bilgide, mobil haberleşmede rekabetin daha da artacağı bir dönem başladığı vurgulanarak, “NETGSM tüketicilerin faydasına olan ve etkin serbest rekabet dönemini başlatarak, yeni bir döneme öncülük ediyor. Yeni abonelik ve numara taşınması, e-Devlet üzerinden veya akıllı telefonlarla bayiye gitmeden bulunulan yerden yapılabilir” denildi.

Sabit hattını taşıyana santral ücretsiz veriliyor

Mobil haberleşmede uygun ve rekabetçi bir faaliyet içinde olduklarını belirten Adem Öcal, sabit hatlarda da firmalara özel bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Sabit hatlarını NETGSM’ye taşıyan firmalara, sanal nitelikli ve NETGSM tarafından geliştirilen Netsantral’i ücretsiz verdiklerini kaydeden Öcal, bu sistemin yenilikçi bir yapıda olduğunu, sadece ses değil, bulut üzerinde ses dışındaki bilişim teknolojilerine imkan sağlandığını ayrıca açık yapısı ile yeni yazılımların entegre edilebildiğini anlattı. Adem Öcal, “Bu dönüşüm, firma ve işletmelere ilave bir harcama getirmiyor, üstelik özellikle yapay zekalı yakın geleceğe işletme ve firmaları uyumlu hale getirecek. Teknolojik dönüşüme katkı sağlıyoruz. Şirketler ister harici, isterse dahili telefonlarının softphone uygulamalarıyla her yerden kullanılabilir hale gelmesi, esnekliği artıracak” dedi.