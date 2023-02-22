Netlog, iştiraki Bleckmann’ı satmayı değerlendiriyor

Türk lojistik grubu Netlog Logistic Group, iştiraki Bleckmann’ın satışını değerlendirdiği bildirildi. Kaynaklara göre Netlog Logistic, satış için Morgan Stanley ile çalışırken, 1862’de Hollanda merkezli kurulan Bleckmann’ın satışından yaklaşık 500 milyon dolar değerleme hedefleniyor.

Ayrıca kaynaklar, satış müzakerelerinin erken aşamada olduğunu ve müzakerelerin satışın tamamlanmasıyla sonuçlanmayabileceğini belirtiyor.

Moda sektörü için yük taşımacılığı, depolama ve dağıtım hizmeti veren Bleckmann’ın müşterileri karasında Karl Lagerfeld, Ganni, Gymshark ve Superdry gibi markalar var.