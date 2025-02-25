Nihat Özdemir ÇEİS’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Çimento sektörünün çatı kuruluşlarından ÇEİS’in 31. Olağan Genel Kurulu, üye kuruluşların delegelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Genel Kurulda, 2025-2028 döneminde ÇEİS’te görev alacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Ayrıca, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, sendikanın önceki dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin sektör temsilcilerini bilgilendirdi. Genel Kurulda, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık Başkan Vekili olarak seçildi.Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri; Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Turgut Orhun, Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Batısöke Söke Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Ş.Nihan Atasagun ve Çimentaş CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Cenker Mirzaoğlu oldu.

ÇEİS daima “geleceğe sağlam adımlarla" ilerleyecek

ÇEİS’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yaptığıilk açıklamada şöyle konuştu:

“Üyemiz olan 34 kuruluşa bağlı 65 tesisle, çimento sektörünün tamamına yakınını temsil eden ÇEİS, 31. Olağan Genel Kurulu ile birlikte sektörümüz ve Ülkemiz sanayisi için oldukça önemli bir günü geride bıraktı. Köklü geçmişi ile, Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık eden, ekonomimizde önemli bir yere sahip olan sektörümüz için yeni Yönetim Kurulunun hayırlı olmasını diliyor, ÇEİS’in kıymetli temsilcilerine ve yönetimde yer alan arkadaşlarıma gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum.Önceki Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye arkadaşlarımızın çimento sektörünün gelişimi için ortaya koydukları kararlılık ve katkılar için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlardan devraldığımız görevi hiçbir sorumluluktankaçınmayarak, daha fazla katkı sunmak amacıyla ve büyük bir özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz. ÇEİS, 60 yıldır olduğu gibi çimento sektörünün gelişimi için üzerine düşeni yapmaya ve özellikle sektörümüzde sendikal konularda tesis ettiğimiz çalışma barışını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek, topluma da fayda sağlayacak sonuçlar elde etmeye gayret gösterecektir.”

Nihat Ödemir kimdir?

1950 yılında Diyarbakır’da doğan Nihat ÖZDEMİR, 1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisansını, 1975 yılında ise Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

1976 yılında Sezai Bacaksız ile birlikte Limak İnşaat’ı kurarak, bugün inşaat, turizm, çimento, altyapı, üstyapı, enerji, enerji taahhüt, gıda ve havacılık sektörlerinde dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Limak Holding’in temellerini atan Nihat Özdemir, halen Limak Holding Onursal Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Derneği (TDMMB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Nihat Özdemir, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yüksek Danışma Kurulu ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi’dir. Aralarında Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) gibi birçok sektörel iş dünyası derneğinde üyeliği bulunan Nihat Özdemir, 2019-2022 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, şu anda üyesi bulunduğu ELDER, Türkiye Müteahhitler Birliği, TÜRKÇİMENTO gibi kurumlarda da daha önceki dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.