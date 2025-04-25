Nomura'nın dördüncü çeyrek karı yüzde 27 arttı
Japonya’nın en büyük yatırım bankası Nomura Holdings, 31 Mart’ta sona eren mali yılın dördüncü çeyreğinde net kârını yüzde 27 artırarak 72 milyar yene çıkardı. Kâr artışında yatırım ve varlık yönetimi gelirlerindeki yükseliş etkili oldu.
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Japonya'nın en büyük yatırım bankası ve aracı kurumu Nomura Holdings'in karı 31 Mart'ta sona eren mali yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 27 arttı.
Yatırım yönetimi ve varlık yönetimi işlerinde gelirlerin artmasıyla dördüncü çeyrek net karı 72 milyar yen oldu.
Geçen yılın aynı döneminde 56,8 milyar yen kar elde edilmişti.
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