Nordex ve Akfen'den yenilenebilir enerjide iş birliği

Anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Nordex, 2025 sonbaharından itibaren Delta4000 serisine ait 19 türbini tedarik etmeyi ve mevcut beş rüzgar santralinin genişletilmesi için türbin kurulumunu hedefliyor.

Sözleşme çerçevesinde Çanakkale'deki Hasanoba ve Kocalar rüzgar santrallerinin genişletilmesi için her iki sahaya beşer adet N149/5.X türbin kurulumu yapılacak. Ayrıca, Akfen'nin Denizli'de bulunan Denizli santrali ve Osmaniye'deki Sarıtepe ile Çanakkale'deki Üçpınar rüzgar santralleri için toplam dokuz N133/4800 türbin sipariş edildi. Delta4000 serisi türbinler, 83 ila 125 metre arasında değişen saha koşullarına göre özel seçilmiş kule yüksekliklerine sahip olacak.

Sözleşmeye göre, işbirliği kapsamında Nordex, türbinler için 10 yıllık her şey dahil servis hizmeti de sunacak. Sürenin dolmasından sonra Akfen, servisi 5 yıl daha uzatma seçeneğine sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nordex Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay şunları kaydetti:

"Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, mevcut rüzgar santrallerinin kapasitesini artırmak için bizimle çalışmayı tercih etmesi, bize olan güveninin açık bir işaretidir. Bu işbirliğinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Proje kapsamında sahadaki rüzgar koşulları ile seçilen çeşitli türbin tipleri arasında büyük teknik uyumluluklar var. Bu türbinlerin Akfen santrallerine uyumu, neredeyse her rüzgar ve coğrafi koşula uygun ürün yelpazemizle müşterilerimize özel çözümler sunabilme avantajımızdır."

Özatay, tüm rüzgar türbini kanatlarının Türkiye'de üretilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu siparişler, müşterilerimize sürekli olarak özel çözümler sunma yeteneğimizin bir kanıtı ve ülke genelindeki servis alanlarımızı ve pazar lideri olarak varlığımızı da artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör ise, "Bu sözleşme, karbonsuz bir dünyaya katkıda bulunma misyonumuzda önemli bir adımı temsil ediyor. Nordex ile yakın çalışarak bu projeyi hayata geçirmeyi ve yenilenebilir enerji endüstrisinde mükemmeliyet için yeni ölçütler belirlemeyi dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.