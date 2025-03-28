Novartis Türkiye'den Acil İhtiyaç Projesi Vakfı iş birliğiyle Hatay'a anlamlı destek 

Novartis Türkiye sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına dayalı çalışmaları çerçevesinde ve 2023 yılına yaşanan büyük deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde, AİP (Acil İhtiyaç Projesi Vakfı) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

İş birliği çerçevesinde 35 yıllık bir sivil toplum kuruluşu deneyimine sahip olan AİP Vakfı, Hatay'da bulunan bir ilköğretim okulunda eğitim alan 178 öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarının tespit edilmesine aracı oldu. Belirlenen ihtiyaçlar Novartis Türkiye ve gönüllü olan Novartis Türkiye çalışanları tarafından tedarik edildi. Novartis Türkiye ve AİP temsilcileri, 18 Mart 2025 Salı günü Hatay Antakya'da bulunan okula gerçekleştirdiği ziyaretle tüm malzemeleri öğrencilere dağıttı.

Natacha Theytaz: Eğitim, sürdürülebilir geleceğin temelidir

Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz, ziyarette şu görüşleri dile getirdi: "İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırken, topluma fayda sağlamayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz. 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana desteğimizi sürdürüyoruz. Depremin hemen ardından bölgedeki yardım çalışmalarına yönelik nakdi destek sağlayıp ilaç bağışında bulunduktan sonra, dünya çapındaki tüm çalışanlarımızın katılımıyla iş birliği içinde olduğumuz kâr amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla bir yardım kampanyası düzenledik ve toplanan bağışa eş değer bir katkı sağlayarak desteğimizi artırdık; şimdi ise Novartis Türkiye olarak bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Eğitim bizim için sürdürülebilir bir geleceğin temel taşı ve bu alanda destek sağlamaya büyük önem veriyoruz. Yıkıcı depremlerin ardından eğitimlerine devam etmeye çalışan çocuklara destek olabilmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu projenin bir parçası olmak, sosyal sorumluluk anlayışımızın ve topluma değer katma tutkumuzun bir yansımasıdır. Gönüllü katkılarıyla projeye hayat veren tüm Novartis çalışanlarına ve değerli iş ortağımız Acil İhtiyaç Projesi Vakfı'na teşekkür ederim."

"Depremden zarar gören insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık"

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (AİP) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ebru Nurluoğlu, ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“AİP Vakfı olarak, 6 Şubat 2023 de gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından, hiç vakit kaybetmeden tüm kaynaklarımızı seferber ettik ve depremden zarar gören insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. O ilk günden bugüne de desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İnsanlarımızın acılarını hafifletebilmek, ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek, yüzlerini güldürebilmek için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgelerine yönelik sürdürülebilir çalışmalarımız çerçevesinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamak da bizim için çok önemli. Bunun için deprem bölgelerini sıklıkla ziyaret ediyor, çocukların ihtiyaçlarını tespit ediyor, sonra da onlara ihtiyaç duydukları, hayal ettikleri malzemeleri teslim ediyoruz. Bütün bu çalışmaları gerçekleştirirken, bizimle aynı bakış açısında olan kurumsal şirketlerin desteği ile ilerlemek bizi daha etkin ve güçlü kılıyor. Bu anlamda, Novartis Türkiye ile çok anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdik. Hatay'da bulunan bir ilköğretim okulunda eğitim alan 178 öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarının tespit ettik ve Novartis'in desteğiyle çocuklara hediyelerini teslim ettik. Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz ve Novartis Türkiye Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Merve Tekin başta olmak üzere, destekleri ve yakın ilgileri için tüm Novartis çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederim. Bu tarz iş birlikleri ile deprem bölgelerinde bundan sonra da daha fazla insana dokunabilmeyi, insanlarımızın hayallerini gerçekleştirebilmeyi diliyorum.”