OpenAI bu yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar edecek

Yapay zeka dünyasının önde gelen şirketlerinden olan, ChatGPT, o1, Dall-E ve Sora gibi araçlarla tanınan OpenAI’ın 2024 yılında 3,7 milyar dolar gelire karşılık yaklaşık 5 milyar dolar zarar beklediği belirtildi. Geçtiğimiz ay 300 milyon dolar gelir elde eden OpenAI'nin, önümüzdeki yıl için ise 11.6 milyar dolar gibi iddialı bir gelir hedefi bulunuyor.

OpenAI, halihazırda bir yatırım turu içerisinde bulunuyor. Bu kapsamda Thrive Capital, OpenAI'nin mevcut 6,5 milyar dolarlık finansman turunun 1 milyar dolardan fazlasına yatırım yapıyor. Ayrıca firmanın bir gelir hedefine ulaşması halinde gelecek yıl 1 milyar dolar daha yatırım yapacak. Dönüştürülebilir borç şeklinde gelen mevcut finansman turunun önümüzdeki hafta sonuna kadar kapanması bekleniyor. Bu sürecin OpenAI’ı 150 milyar dolarlık dev bir şirket haline dönüştüreceği ve yerini sağlamlaştıracağı söyleniyor.

OpenAI aynı zamanda yakın bir zaman diliminde firmayı “kâr amacı güden bir işletme” olarak yeniden yapılandıracak. Bu henüz resmi olarak dile getirilmese de Reuters ve CNBC gibi kaynaklar bilgileri OpenAI’a çok yakın kişilere dayandırıyor. Öte yandan OpenAI’ı kontrol eden “kâr amacı gütmeyen bölümü” ise ayrı bir varlık olarak korunacak. Bu yapının yatırımcılar için daha anlaşılır olacağı ve OpenAI çalışanlarının likiditeyi gerçekleştirmesini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Dönüşümün ne zaman tamamlanabileceğine dair belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

Sam Altman’ın beklentileri altüst oldu

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, yeni yatırım turundaki yatırımcılar arasında Microsoft, Apple, Nvidia ve Khosla Ventures yer alıyor. Ek olarak OpenAI’ın gelir hedefleri de büyük farklarla aşılmış durumda. CEO Sam Altman'ın daha önce bu yıl için öngördüğü 1 milyar dolarlık gelir beklentisi dediğimiz gibi 3,7 milyar dolara çıkmış durumda. Bu toplam gelirin 2,7 milyar doları ise doğrudan ChatGPT’den geliyor. Aktarılanlara göre firmanın her ay 20 dolar ödeme gerektiren Plus aboneliğinin 10 milyon kullanıcısı bulunuyor.