Orka Holding’in yurt dışı bayi satışı yüzde 100 arttı

Global moda endüstrisindeki 40 yıllık köklü mirasında kalite ve inovasyonla fark yaratan Orka Holding, Damat Tween ve D’S damat markaları ile geleceğin moda vizyonunu şekillendirmeye devam ediyor. Global moda kuruluşu, 3-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği bu yılın ilk Yurt Dışı Bayi Toplantısında iş ortaklarını ağırladı.

Orka Holding Vadistanbul Merkez Ofis ve Showroom’da gerçekleşen etkinlikte, Damat Tween ve D’S damat’ın özenle tasarlanan Sonbahar/Kış 2025-26 koleksiyonları iş ortakları için ilk kez sergilendi. Yurt Dışı Bayi Toplantısına aralarında İtalya, ABD ve Avustralya gibi ülkelerin de olduğu Avrupa Birliği’nden Orta Doğu’ya, Türk Cumhuriyetlerinden Afrika ve Asya kıtasına kadar geniş coğrafyadan gelen iş ortakları katıldı. Bu yıl Yurt Dışı Bayi Toplantısına Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Suriye ve Suudi Arabistan’dan da katılım oldu.

Moda ve iş dünyası için de ilham kaynağı olan etkinlikte, grubun 40.kuruluş yıldönümü nedeniyle global başarılarla dolu yolculuğunu da yansıtan heyecan verici bir atmosfer sunuldu. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “40. kuruluş yıldönümümüzde düzenlediğimiz bu buluşma, global ölçekte Damat Tween ve D’S damat markalarımızın lider, vizyoner, yenilikçi ve ilham verici özelliğini yansıtıyor. Damat Tween ve D’S damat’ın sürdürülebilir moda ve yüksek teknoloji içeren yenilikçi tasarımları ile lüks erkek modasında geleceğin vizyonunu ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Total look konsepti, adet ve ciroda kendini gösterdi

Orka Holding, Yurt Dışı Bayi Toplantısında Damat Tween ve D’S damat Sonbahar/Kış 2025-2026 Koleksiyonlarını “total look” konsepti ile tanıttı. Her stile yönelik tek askıda kombinlenen ve bütünlük içinde sergilenen tasarımlar sayesinde, Sonbahar/Kış 2023-24 koleksiyonunun sergilendiği geçen yılki Yurt Dışı Bayi Toplantısına kıyasla satış adetinde yüzde 85, ciroda ise yüzde 100 artış sağlandı.

Sessiz lüksü yansıtan Damat Tween, mütevazı zarafetin de simgesi

Büyük bir özenle tasarlanan Damat Tween Sonbahar/Kış 2025-2026 Koleksiyonu, sessiz lüksün ruhunu yansıtarak konforu minimalist silüetlerle harmanlıyor. Şehir hayatının seçkin stiline hitap eden bu koleksiyon, zahmetsiz şıklık, yükseltilmiş sportif konfor ve zamansız çekiciliğe sahip kentsel sofistike tarzıyla dikkat çekiyor. Monokrom görünümlerin ön planda olduğu koleksiyon, ipek, yün, kaşmir ve modal dokular eşliğinde şık stile vurgu yapıyor. Renk paletinde ise kahve, cherry, tonlu griler, zengin tonlar ve yumuşak pastel renkler mütevazı bir zarafeti temsil ediyor.

D’S damat, rahat ofis şıklığını yeniden tanımlıyor

D’S damat Sonbahar/Kış 2025-26 Koleksiyonu da iş yaşamındaki şıklığı ve rahatlığı modern bir yaklaşımla birleştiriyor. Yeni koleksiyonun kilit unsurları arasında teknik kumaşlar ve doğal dokular, örme kumaşlar, flaneller ve yün karışımlarıyla harmanlanmış kusursuz dokular dikkat çekiyor. Kısa kesim ve şık tasarımı ile crop kaşe montların ön planda tutulduğu tasarımlarda, sürdürülebilir ve sıra dışı özelliğiyle keçe trikolar, işlevsellerin ve konforun bir arada olduğu ceket ve paltolar göze çarpıyor. Sıcak toprak tonları, mevsimsel kahverengiler, ekru, cherry, gri, mavi ve lacivert gibi temel renkler, gelecek yıl kış sezonunun estetik anlayışını vurguluyor.