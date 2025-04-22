Orzaks, bilimin ışığında geleceğe yatırım yapıyor

Takviye edici gıda sektörünün lider markası Orzaks, 20 yıllık tecrübesini topluma fayda sağlayan projeleriyle taçlandırmaya devam ediyor. “Sağlığa Hediye” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Deney’imli Çocuklarprojesi, bugüne kadar binlerce çocuğa bilimin kapılarını aralarken, sağlık iletişiminin prestijli platformlarından 2024 Golden Pulse Awards’ta Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Bilimle tanışan her çocuk, geleceğe umut olur

Çocukların bilimsel farkındalıklarını artırmak ve Ar-Ge süreçlerini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Deney’imli Çocuklar projesi, ilk olarak 2023 yılında Hatay’da kurulan konteyner kentte yer alan Sabiha Gökçen Anaokulu’ndaki Sürdürülebilirlik Atölyesi ile hayata geçirildi.Çevre bilinci ve temel bilimsel prensipler üzerine uygulamalı eğitimlerin verildiği atölyede, 150 çocuk bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı. Projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için KidZania iş birliğiyle yeni bir adım atan Orzaks, 2025 itibarıyla KidZania İstanbul’da kurduğu Orzaks Ar-Ge Merkezi aktivite alanıyla çocuklara interaktif bilim deneyimleri sunmaya başladı.

"Deney’imli Çocuklar projesiyle geleceğin bilim insanlarına ilham veriyor, çocukların bilime olan ilgisini kalıcı hale getiriyoruz"

14 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında KidZania İstanbul Orzaks Ar-Ge Merkezi’ni 3.940 çocuğun ziyaret ettiğini belirten Orzaks Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, projeye dair şu değerlendirmelerde bulundu:“KidZania Orzaks Ar-Ge Merkezi'nde hayata geçirilen “Deney’imli Çocuklar” projemiz, çocuklarımızın bilime olan merakını pekiştiriyor; onları soru sormaya, keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik ediyor. Proje kapsamında çocuklar, birer farmakolog rolüne girerek vitamin ve mineral içeriklerini analiz ediyor, deneysel verilerle tanışıyor ve üretim süreçlerimizi birebir deneyimliyor. Doğal üretim süreçlerimize dahil olan çocuklarvitamin ve mineraller ile pek çok hammaddenin nasıl işlendiğini uygulamalı olarak öğreniyor. Ar-Ge merkezimizde kendi formüllerini oluşturuyor, bilimsel düşünme becerilerini geliştiriyorlar. Bu eşsiz deneyim, çocukların yalnızca bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda özgüven kazanmalarını da sağlıyor. “Deney’imli Çocuklar” projesiyle geleceğin bilim insanlarına ilham veriyor, çocukların bilime olan ilgisini kalıcı hale getiriyoruz."

Bilimle tanışan, sorgulayan ve üreten bir nesil

Orzaks, Deney’imli Çocuklar gibi projelerle çocukların bilime olan ilgisini desteklemeyi uzun soluklu ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk modeli olarak benimsiyor. Alimoğlu, “Geleceğin bilim insanlarını bugünden ilhamla yetiştirmeye katkı sağlamak bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir gurur kaynağı. Bilimle tanışan, sorgulayan ve üreten bir neslin temellerini hep birlikte atıyoruz.” diyerek vizyonlarını özetliyor.