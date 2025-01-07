Papel’de üst düzey atamalar

Elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Papel, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda üst düzey atamalar gerçekleştirilen şirkette; CHRO görevine Murat Düzgün, CSO görevine Bülent Layık ve İç Denetim Direktörlüğü görevine Enes Aşık getirildi.

CHRO Murat Düzgün

Papel’in yeni CHRO’su Murat Düzgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik bfakültesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme (MBA) Yüksek Lisansı yaparak akademik hayatını tamamladı. Murat Düzgün, kariyerine HSBC’de İnsan Kaynakları Yönetici adayı (MT) olarak başladı ve İnsan Kaynakları departmanında Performans ve Ödüllendirme Müdürü olarak devam etti. Ardından Odeabank’ta tüm İK fonksiyonlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü görevini üstlendi. Düzgün yeni dönemde Papel’in İnsan Kaynakları süreçlerine liderlik edecek.

CSO Bülent Layık

Papel’in yeni CSO’su olarak atanan Bülent Layık, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makine Ön Lisans programından mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Lisans programından mezun oldu. Akademik hayatını Beykent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programından mezun olarak tamamladı. Bülent Layık, Kurumsal kariyerine Alarko Turizm Grubu Hillside şirketinde Satış ve Üyelik Hizmetleri Temsilcisi olarak başladı. Akabinde PayU ve Payten şirketlerinde İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi olarak devam etti. Daha sonra United Payment şirketinde Tahsilat Ürünleri Kıdemli Direktörü ve Param şirketinde Uluslararası Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Layık yeni dönemde Papel’in ürün, iş geliştirme, satış ve iş birliği süreçlerine liderlik edecek.

İç Denetim Direktörü Enes Aşık

Papel’e İç Denetim Direktörü olarak atanan Enes Aşık, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Maltepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaparak akademik hayatını tamamladı. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olan Aşık, kariyerine Akbank Teftiş Kurulu’nda 10 yılı aşkın süre çalıştıktan sonra, Aköde’de İç Kontrol ve Uyum Yöneticisi olarak devam etti. Aşık, yeni dönemde Papel’in denetim süreçlerini optimize etme ve kurumsal süreçleri daha verimli hale getirme görevlerini üstlenecek.