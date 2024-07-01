Papel’e ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Şirketi' ödülü

En Moda Uluslararası Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 10’uncu düzenlenen törende Papel, ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketi’ ödülünü aldı.

Ödül töreninde konuşan Papel CEO’su Seyhan İbrahim Yıldırım, “En Moda Uluslararası Ödül Töreni’nde aldığımız bu ödül, çalışmalarımızın sonucunu aldığımızın net bir göstergesi oldu. Papel olarak, finansal teknolojiler alanında sunduğumuz yenilikçi ve güvenilir çözümlerle kullanıcılarımıza en iyi hizmetleri sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hem B2B hem de B2C alanlarında iddialıyız. Teknolojiye yatırım yaparak, bireysel kullanıcılarımızın ve işletmelerimizin tüm ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve servislerle 2024 yılında adımızdan sıkça söz ettireceğiz.” şeklinde konuştu.