Parcel Estates, Türk yatırımcıların yeni rotasını belirliyor

Dubai gayrimenkul piyasası, büyüme ivmesini sürdürüyor. Toplam emlak işlemleri sayısının yıl sonu itibarıyla 188 bine ulaşması ve işlem hacminin 625 milyar AED (170 milyar dolar) seviyesine çıkması, 2023 yılına kıyasla işlem sayısında yüzde 38, değerinde ise yüzde 23’lük bir artış yaşandığını gösteriyor. Bu etkileyici performans, Dubai’yi küresel yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirdi. Parcel Estates Kurucu ve CEO’su Özden Çimen, Dubai piyasasının bu yükselişinde şirketlerinin oynadığı role ve gelecek hedeflerine dikkat çekiyor.

Parcel Estates’in Kurucu ve CEO’su Özden Çimen, “Dubai, yalnızca gayrimenkul yatırımları için değil, global sermaye hareketliliğinde de en stratejik lokasyonlardan biri haline geldi. Bu trend, Türk yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan iş insanlarını kendine çekiyor,” diyerek şirketin bu dinamik ekosistemdeki rolüne dikkat çekti. Çimen’e göre, Dubai’nin büyüme yolculuğu, yeni fırsatlar yaratmaya devam ederken, Parcel Estates de bu fırsatları şekillendiren öncü güçlerden biri olmayı sürdürecek.

“Dubai’nin yatırım potansiyeli, hem güçlü altyapısı hem de stratejik ekonomik hedefleri sayesinde her geçen gün artıyor. Özellikle Dubai Ekonomi Gündemi D33 ve 2040 Master Planı gibi uzun vadeli planlar, bölgeyi sürekli gelişim noktasına dönüştürüyor,” diyen Çimen, 2024 yılında Dubai’nin, minimum bir milyon dolar yatırım kapasitesine sahip iş insanlarından 7 binini çekerek dünya genelinde en çok tercih edilen yerlerden biri olduğunu belirtti.

Türk yatırımcılardan rekor ilgi

Özellikle Türk yatırımcıların Dubai piyasasına ilgisi dikkat çekiyor. Çimen, 2022 yılında 608 milyon dolar seviyesinde olan Türk yatırımlarının, 2023’te 3.16 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Bu ivmenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Çimen, “Türk yatırımcıların ilgisi, sadece bireysel düzeyde değil, uluslararası işbirliklerinde de büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Gayrimenkul arzı ve dijital dönüşüm

Dubai’nin nüfus artışıyla birlikte konut arzında da büyük bir artış yaşanması bekleniyor. 2025-2026 döneminde 182 bin yeni ünitenin piyasaya sunulması, özellikle uluslararası yatırımcılar için fırsatlar yaratıyor. Parcel Estates olarak bu sürece hazırlıklı olduklarını ifade eden Çimen, teknolojik yatırımların şirketin öncelikli gündemi olduğunu belirtti.

“Yeni CRM sistemlerimiz, dijital pazarlama araçlarımız ve 12 dilde hazırlanan web sitelerimizle müşterilerimize daha hızlı, şeffaf ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm, hem mevcut operasyonlarımızı optimize ediyor hem de yeni işbirliklerine olanak tanıyor,” dedi.

İstanbul ve global büyüme hedefleri

Parcel Estates, Dubai’deki başarısını uluslararası alana taşımayı planlıyor. İstanbul Vadistanbul’da açılan ofisle Türkiye’ye giriş yaptıklarını duyuran Çimen, farklı ülkelerde de sabit ofislerle faaliyet göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Uluslararası gayrimenkul ve finans piyasalarında deneyimli bir ekibimiz var. Bu, küresel yatırımlarda daha güçlü adımlar atmamıza imkan tanıyor. Dubai’den aldığımız ilhamı başka fizibıl piyasalara da taşımak için çalışıyoruz,” diyerek küresel genişleme stratejilerinin altını çizdi.

Ekonomik istikrar ve yüksek yatırım çekimi

Dubai’nin yüksek oranda regüle edilmiş ve şeffaf iş ortamı, gerek satış gerekse kiralamalarda sağlanan vergi muafiyetleriyle birleşince, yatırımcılar için güvenilir bir liman olmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası’nın 2025 için yüzde 6.2’lik büyüme öngörüsü, piyasanın daha fazla yatırım çekeceğinin bir göstergesi.

Çimen, son olarak Parcel Estates’in bu büyüme dalgasında sadece bir danışmanlık firması olmanın ötesine geçtiğini belirtti: “Dubai piyasasındaki başarımız, bizi global bir marka olmaya teşvik ediyor. Hem organik büyümemiz hem de uluslararası işbirliklerimizle daha geniş bir coğrafyada faaliyet göstermeye hazırız.”