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Pera Yatırım ve Dardanel'den sermaye artırımı kararı

Pera Yatırım Holding, sermayesini yüzde 100 artırarak 1.995.840.000 TL'ye, Dardanel ise yüzde 300 artırarak 2.344.397.132 TL'ye çıkarma kararı aldı. Her iki şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı için başvuruda bulunacak.

Haber Merkezi
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Pera Yatırım ve Dardanel'den sermaye artırımı kararı
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Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) ve Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) sermayelerini nakit karşılığı bedelli olarak yükseltme kararı aldıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi

Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL)  finansal borcunun azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “SERMAYE VE PAY SENETLERİ” başlıklı 8.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 4.900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 997.920.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 1.995.840.000 TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL)  esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 5.000.000.000- Türk lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 586.099.283.-Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 1.758.297.849 Türk lirası tutarında artırılarak 2.344.397.132 Türk lirasına yükseltilmesine karar verildi.

Her iki şirket de önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurularını yaparak kuruldan gelecek onayı bekleyecek.

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