  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Petrol Ofisi Grubu, yurt içi akaryakıt satışlarında 2024'ü zirvede kapattı
Takip Et

Petrol Ofisi Grubu, yurt içi akaryakıt satışlarında 2024'ü zirvede kapattı

Türkiye'deki yurt içi akaryakıt satışları 2024 yılında 32,7 milyon tona yükselirken sektörün geleneksel lideri yine değişmedi. Petrol Ofisi Grubu, yurt içi toplam satışlarda 2024 yılını da zirvede kapattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol Ofisi Grubu, yurt içi akaryakıt satışlarında 2024'ü zirvede kapattı
Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası 2024 Yılı Sektör Raporu'nu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre 2024 yılında toplam yurt içi akaryakıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,68 artarak 32,7 milyon tona yükseldi.

Petrol Ofisi Grubu ise 2024 yılındaki 7 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,43'lük pazar payı ile sektördeki geleneksel liderliğini üst üste 17. yıla taşıdı.


 
Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, “Lider kalmanın lider olmaktan daha zor olduğu bir konjonktürde bu performansı kaydetmekten ötürü gururluyuz. Türkiye genelindeki 2700'ü aşkın istasyonumuz, havacılık ve denizcilik alanlarındaki yenilikçi operasyonlarımız, ekosistem anlayışı üzerine kurulu yapılanmamız ve ayrıştırıcı önceliğimiz olan terminal ve depolama yatırımlarımızla, gelenekselleşen liderliğimizi çeyrek asra taşımak en önemli hedefimiz” şeklinde konuştu.

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, FEVE Yönetim Kurulu’na yeniden atandıGCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, FEVE Yönetim Kurulu’na yeniden atandıŞirket Haberleri
Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar...Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar...Ekonomi
ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak?ÖTV zammı cep yakacak! Akaryakıt, alkol ve sigaraya yarın zam gelecek: Fiyatlar ne kadar olacak?Ekonomi
Taşıt kredilerinde son durum! 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Taşıt kredilerinde son durum! 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Argüden Akademi Genel Sekreterliğine Alp Halil Yörük atandı
Argüden Akademi Genel Sekreterliğine Alp Halil Yörük atandı
IHG Hotels & Resorts, sektördeki varlığını ikinci Holiday Inn Resort anlaşmasıyla güçlendiriyor
IHG Hotels & Resorts, sektördeki varlığını ikinci Holiday Inn Resort anlaşmasıyla güçlendiriyor
Akko Makine, küresel sanayi devlerini Konya’da ağırlıyor
Akko Makine, küresel sanayi devlerini Konya’da ağırlıyor
Vaden, Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçısı arasında 83 basamak yükseldi
Vaden, Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçısı arasında 83 basamak yükseldi
GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, FEVE Yönetim Kurulu’na yeniden atandı
GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, FEVE Yönetim Kurulu’na yeniden atandı
AJet’in Şam seferleri başladı
AJet’in Şam seferleri başladı