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Petrol Ofisi'nden “Bir Kural 1 Ömür” projesine önemli destek

Petrol Ofisi Grubu, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın motosiklet kazalarını önlemek için başlattığı “Bir Kural 1 Ömür” eylem planına destek olmak üzere özel bir kampanya başlattı. Petrol Ofisi istasyonlarına kaskıyla gelen motosiklet sürücüleri, benzin alımlarında yüzde 5 yakıt puan kazanırken madeni yağ alımlarında ise yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Haber Merkezi
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Petrol Ofisi'nden “Bir Kural 1 Ömür” projesine önemli destek
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Türkiye akaryakıt sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik “Bir Kural 1 Ömür” mottosuyla hazırlanan eylem planına destek vermek amacıyla motosiklet kullanıcılarına özel avantajlar sunan yeni kampanyasını duyurdu. Petrol Ofisi Mobil uygulamasını indirip kaydolarak araç tipini motosiklet olarak seçen sürücüler, kaskları yanlarında olduğu takdirde benzin alımlarında anında yüzde 5 puan kazanacak, madeni yağ alımlarında ise kasada yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

"Bilinçli bir sürüş kültürü oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO'su Murat Zengin“Karayollarımızda 6 milyonu aşkın motosiklet var, bazı illerimizdeki motosiklet sayısı otomobil sayısını dahi aşıyor ancak ne yazık ki bu talebin ve yoğunluğun karşılığını yol güvenliğinde sağlayamıyoruz. Her gün yaklaşık 350 kazanın kaydı alınıyor. Yüzlerce kişi canından oluyor. Biz de bu nedenle T.C. İçişleri Bakanlığımızın ‘Bir Kural 1 Ömür' mottosuyla başlattığı farkındalık çalışmasına destek vermek üzere hayata geçirdiğimiz özel kampanyamız ile motosiklet sürücülerine ekonomik avantajlar sunarak, kask kullanımını yaygınlaştırmaya ve trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sektördeki öncü konumumuzun bize kazandırdığı deneyim ile daha güvenli yollar ve bilinçli bir sürüş kültürü oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
 
15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyada kullanıcılar kazandıkları yakıt puanları 30 Haziran'a kadar benzin alımlarında kullanabilecekler.

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