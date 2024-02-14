Poliner, sürdürülebilirlik ve ithal ikame ürüne odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yaptığı yatırımlar ile rekabet edebilirliğini sürekli kılmayı hedefleyen Poliner, özellikle polietilen esaslı endüstriyel ambalaj filmleri ve palet streçleme makinaları üretimi konularında sunduğu entegre çözümleri ile dikkat çekiyor. 1992 yılında kurulan Poliner tüm üretim faaliyetlerini Bursa’da sürdürürken lojistik ve depolama organizasyonu ile Bursa’dan beş farklı lokasyonda yer alan şubelerine, buralardan da müşterilerine ürün teslimatlarını gerçekleştiriyor. Poliner üretim faaliyetleri NOSAB ve Bursa OSB’de yer alan toplam 15 bin metrekare alana sahip fabrikalarında yürütürken yıllık ortalama 35 bin ton üretim kapasitesi ile üretimini sürdürüyor.

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere sanayinin bulunduğu tüm lokasyonlarda hizmet verecek lojistik ağlarının ve tecrübelerinin bulunduğunu belirten Poliner Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yılmaz, “Poliner olarak üretim, İnterkan olarak pazarlama-satış yapılarımız mevcut. Böylece müşterilerimize endüstriyel ambalaj, ambalajlama makinaları ve teknik servis konularında hizmet sunabiliyoruz” dedi.

“Üretimin yüzde 20’si geri dönüştürülmüş polietilenden”

Sürdürülebilirliğin ve sürekli iyileşmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kalitenin sürekli olmasına ve kalite yönetim sistemlerine önem veriyoruz. Bu konularda; ISO-9001, BRC Ürün Güvenliği ve Sedex belgelerimiz mevcut. Bu sistemler ve disiplinler sayesinde müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin yanı sıra çalışanlarımızın gelişimi ve eğitimi de sağlanmakta” diye konuştu.

Dünyayı korumak ve geleceğe sahip çıkmak için hem bireysel hem de kurumsal olarak israfı önlemek için herkese görevler düştüğünü belirten Hüseyin Yılmaz, “Aileme ve tüm çalışanlarıma; geri dönüşüm nedir?, Önemi nedir? ve Neler yapılabilir? Konularını anlatmayı ve öğretmeyi görev edindim. Poliner firmamızın ‘Lisanslı Toplayıcı ve Lisanslı Geri Dönüştürücü’ firma belgelerine sahip olmasından gururluyuz. Ayrıca iç prosesimiz olan geri-dönüşüm ile sürdürülebilir ve istenen kalitede üretimi de yakalamış durumdayız. Ancak bu noktaya gelmek kolay bir süreç olmadı. Özellikle Ar-Ge ve Ür-Ge olarak çok denemeler yaptık, inceledik, araştırdık. Bu konularda çalışmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde; üretimimizde toplam üretimimizin yüzde 20’si oranında geri dönüştürülmüş polietilen kullanımını sağladık. Ayrıca ithal ikame ürünler geliştirip üretimini yaptık. Bu konuda çalışma, ürün geliştirme ve araştırmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.