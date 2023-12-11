Polisan Holding’in iki şirketinde üst düzey atama

Polisan Holding’in iştiraklerinden Polisan Kimya ile Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları şirketlerinde üst düzey atama gerçekleşti.

Yapı malzemeleri ve kimya sektöründe farklı şirketlerde 33 yıllık iş hayatında operasyon başkanlığı, iş geliştirme direktörlüğü, icra kurulu üyesi gibi görevlerde bulunan Mehmet Serkan Metan, Polisan Kimya ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları şirketlerinin yeni Genel Müdürü oldu.

Metan, Polisan Kimya ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları şirketlerine Genel Müdür olarak katılmadan önce Sözal Kimya Sanayi Ticaret’te görev yapıyordu.

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olan Mehmet Serkan Metan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Analitik Kimya Opsiyon Programını tamamladı.

Kariyerine 1990 yılında İstanbul Ekspres Uluslararası Nakliyat firmasında süpervizör olarak başlayan Metan, 1999 yılında Denimko A.Ş. şirketinde bölüm yöneticisi olarak çalıştı. 2000-2011 yılları arasında Organik Kimya’da Teknoloji Grup Lideri olarak görev aldı.

Daha sonra Clariant şirketinde İcra Kurlu Üyesi ve Gebze Operasyon Başkanlığı görevine getirilen Metan, 2018 yılında Enka Civata şirketinde Genel Müdür görevini üstlendi.

Metan, Polisan Kimya ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasallarına Genel Müdür olarak katılmadan önce Sözal Kimya Sanayi A.Ş.’de sırasıyla Tedarik Zinciri Direktörlüğü, İş Geliştirme Direktörlüğü, Silikon Bölüm Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Metan, 2023 yılı Kasım ayı itibariyle Polisan Kimya ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Genel Müdürü olarak atandı.