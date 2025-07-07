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Protel'den restoranlar için temassız siparişlerde yeni çözüm: Ordering Hub

35 yılı aşkın süredir otel, restoran, kafe, bar, pastane ve plaj işletmeleri için teknolojik çözümler sunan Protel, Oracle MICROS Simphony Cloud kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği yeni platformu Ordering Hub'ı (Ohub) duyurdu.

Haber Merkezi
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Protel'den restoranlar için temassız siparişlerde yeni çözüm: Ordering Hub
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Platform, restoranlarda temassız sipariş deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor. 

Restoranların temassız sipariş süreçlerini merkezi ve esnek bir yapıya kavuşturmak amacıyla geliştirilen Ordering Hub, Oracle MICROS Simphony Cloud altyapısının gücünü, restoranların artan mobil ve temassız sipariş ihtiyaçlarına özel bir çözüme dönüştürüyor. QR Menü, Kiosk ve garsonlar için Waiter App gibi dijital sipariş kanallarını markalara özel tasarımlarla sunan OHUB, bu kanalların tek bir merkezden yönetilmesini mümkün kılarak operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyetinde önemli bir artış sağlıyor. 

Ohub, restoranlara aynı anda birden fazla dijital sipariş kanalını etkinleştirme ve bunları Simphony üzerinden merkezi olarak kontrol etme imkânı sunuyor. 

QR Menü ile hızlı, güvenli ve esnek deneyim 

Sunucusuz yapısıyla fiziksel kurulum gerektirmeyen QR Menü, sadece 10 dakika içinde devreye alınabiliyor. Menü içerikleri doğrudan Simphony sisteminden otomatik olarak çekilirken, çoklu dil desteği ve online ödeme gibi modern özelliklerle müşterilere kesintisiz ve kolay bir sipariş deneyimi sunuyor. İşletmeler, QR Menü üzerinden menülerini anlık olarak güncelleyebiliyor, promosyon ve kampanya içeriklerini hızlıca yayına alabiliyor. Ayrıca, menünün tasarım öğeleri marka kimliğine uygun şekilde özelleştirilebiliyor, böylece markalar kendi tarzlarını yansıtma imkanı buluyor.  

Kiosk ile self-servis siparişlerde maksimum verim 

QR Menü ile başlayan dijital sipariş deneyimini, Android tabanlı Kiosk çözümü tamamlıyor. Farklı boyutlardaki donanımlarla uyumlu çalışan Kiosk, Simphony POS entegrasyonu sayesinde ürünleri otomatik olarak ekranına aktarırken, siparişleri doğrudan mutfağa ileterek hızlı ve hatasız işlem olanağı sunuyor. 

Kiosk, özellikle yoğun saatlerde ve self-servis alanlarında müşterilere daha hızlı hizmet verilmesini sağlıyor ve sıraya bağlı memnuniyetsizlikleri en aza indiriyor. 

Waiter App ile dijitalleşen servis deneyimi 

Android ve iOS ile uyumlu Waiter App, garsonların sipariş ve servis süreçlerini dijitalleştirerek hız ve doğruluk sağlıyor. Masa yönetimi, sipariş notları ve ödeme işlemleri gibi işlevlerle operasyonları kolaylaştıran uygulama, Simphony POS ile entegre çalışarak kesintisiz bir deneyim sunuyor. 

Garsonlar, Waiter App sayesinde zamandan tasarruf ederek aynı anda daha fazla masaya hizmet verebiliyor. Oda bazlı sipariş, açık hesap yönetimi, hızlı ödeme ve çoklu dil desteği gibi gelişmiş özellikler, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. 

Ordering Hub ile restoranlarda temassız sipariş süreçleri hızlanıyor 

Ordering Hub (Ohub) ile restoranlardaki temassız sipariş süreçlerini daha hızlı, esnek ve verimli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Protel Satış Direktörü Fatih Tenel, “Protel olarak 35 yılı aşkın süredir sektörün dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ordering Hub, farklı dijital sipariş kanallarını tek bir merkezden yönetme imkanı sunarak operasyonların daha kolay ve hızlı işlemesini sağlıyor. Bu sayede hem işletmelerin iş süreçlerini sadeleştiriyor hem de misafirlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Teknoloji bizim için sadece bir araç değil, sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreten dinamik bir ekosistem yaratmanın anahtarı. Gelecekte de bu vizyonla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecek, işletmelere değer katarken misafir deneyimini her geçen gün daha ileriye taşıyacağız” dedi.

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