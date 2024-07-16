PwC Türkiye’ye 7 yeni şirket ortağı

Kurulduğu 1981 yılından bu yana iş dünyasına vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler alanlarında hizmet veren PwC Türkiye, yönetim kadrosunu yeni atanan şirket ortakları ile güçlendirmeye devam ediyor. Büyüme hedefleri doğrultusunda 7 yeni şirket ortağını yönetim ekibine dahil eden PwC Türkiye’nin ortak sayısı son katılımlarla 75’e yükseldi.

PwC Türkiye’nin yeni şirket ortakları şu şekilde sıralanıyor: Danışmanlık Hizmetleri: Caner Dişcigil, Denetim Hizmetleri: Baran Yılmaz, Mehmet Önal, Özge Arslan Yılmaz ve Yelda Sefil, Vergi Hizmetleri: Burcu Esin Can, Hukuk ve Uyum Bölümü: İlke Fadıllıoğlu.

Yeni atamalar konusundaki değerlendirmelerde bulunan PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, şunları söyledi: “PwC Türkiye olarak müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet vermek için her geçen gün kadromuzu güçlendiren adımlar atmaya devam ediyoruz. Vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler alanında yaptığımız yatırımlarla hedeflerimizi her geçen gün yükseltiyoruz. Bu vesileyle halihazırda şirketimizde çeşitli pozisyonlarda çalışan arkadaşlarımıza şirket ortaklarımız arasına katılmalarından dolayı yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Uzman kadromuz, iş dünyasına sunduğumuz nitelikli hizmetlerimiz ve çözümlerimizle ülkemizin ekonomik gelişimine, istihdamına ve Türk şirketlerinin ve sektörlerinin güçlenmesine yönelik çok yönlü katkılarımızı sürdüreceğiz.”



Dünyada 151 ülkede 364 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren PwC, Türkiye’deki hizmetlerini beş ofisinde, yaklaşık 2 bin 800 kişilik profesyonel kadrosu ile sürdürüyor.

Baran Yılmaz

Baran, İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2009 yılında PwC Türkiye Denetim bölümüne katıldı. 2016-2018 yılları arasında PwC Amsterdam Ofis’te denetim müdürü olarak görev aldı. İnşaat&Mühendislik ve Parakende&Tüketici Ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerin denetimlerinde uzmanlık sahibi olan Baran, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, işletme birleşmeleri ve konsolidasyon konularında önemli tecrübe sahibidir. PwC Türkiye Güvence Hizmetleri Risk ve Kalite ekibi üyesi olan Baran aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemleri liderliğini sürdürmektedir. Baran, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Denetçi Lisanslarına sahiptir.

Caner Dişcigil

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra PwC Türkiye’ye 2011 yılında katılan Caner Dişcigil, kariyeri boyunca çok sayıda birleşme ve devralma işleminde danışman olarak görev almış ve bu işlemlerin uçtan uca yönetilip sonuçlandırılmasında önemli roller üstlenmiştir. Caner, birçok yerli ve uluslararası müşteriye yatırımcı / hedef şirket tespit etme, iş planı incelemesi ve müzakere süreçlerinin yönetilmesi gibi alanlarda danışmanlık yapmıştır. Sağlık, teknoloji ve lojistik sektöründe gerçekleşen işlemlerde uzmanlaşan Caner, şirket ortağı olarak yeni rolünde müşterilerine değer katmaya devam edecektir.

İlke Türeyen Fadıllıoğlu

2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İlke Türeyen Fadıllıoğlu, 2008 yılında avukatlık ruhsatını aldı ve İstanbul Barosuna kabul edildi. PwC Türkiye'ye katılmadan önce, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarında avukat olarak görev aldı ve 2012 yılında, PwC Türkiye'de, kıdemli avukat olarak çalışmaya başladı. Özellikle şirket yapılandırmaları, şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu konularında deneyimli olan Fadıllıoğlu, bugüne kadar Türkiye’nin birçok önde gelen firmasına bu gibi uyum ve yapılandırma projeleri konusunda destek verdi. 2023 yılında, PwC Türkiye hukuk müşavirliği direktörü olarak atandı. Yeni rolünde PwC Türkiye'nin hukuk işlerinden sorumlu ortağı olarak görev yapacak olan Fadıllıoğlu, PwC değerlerine uygun hukuki stratejiler geliştirmeye ve çözüm odaklı hukuk hizmetleri sunmaya devam edecektir.

Mehmet Önal

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan Mehmet Zeki Önal, aynı sene PwC Türkiye Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bölümüne katıldı. Çalışma hayatı devam ederken aynı bölümde "operasyonel risk yönetimi için bilgi teknolojileri kontrol listesi" konusunda tezli yüksek lisansını tamamladı. Finans sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerde, bilgi teknolojileri, bilgi sistemleri, iş yapıları ve iç sistemler (risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim) üzerinde denetim, güvence ve danışmanlık projelerinde görev alan Mehmet, bu alanlardaki çeşitli yerel ve global mevzuat, standartlar ve çerçeveler konusunda tecrübe sahibidir. Risk, süreç, kontrol, organizasyon, yönetişim ve uyum konularında deneyimi bulunan Mehmet, PwC Türkiye'nin Finansal Sektör ve Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri alanlarına liderlik edecek. Mehmet aynı zamanda BDDK ve SPK Bilgi Sistemleri Bağımsız Başdenetçisi lisanslarına sahip.

Özge Arslan Yılmaz

2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Özge Arslan Yılmaz, aynı sene PwC Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri bölümüne katıldı ve 2011-2013 yıllarında PwC Düsseldorf ofisinde çalıştı. Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren müşterilerin denetimlerinde ve muhasebe danışmanlık projelerinde uzmanlaşan Arslan Yılmaz, aynı zamanda PwC Türkiye Muhasebe Danışmanlık Ekibinde yer almaktadır. Türkiye/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, konsolidasyon, finansal araçlar ve enflasyon muhasebesi konularında önemli tecrübe sahibi olan Özge Arslan Yılmaz, SMMM, SPK Bağımsız Denetim, KGK Bağımsız Denetçi ve US CPA lisanslarına sahiptir. İleri düzeyde almanca ve ingilizce bilmektedir.

Yelda Sefil Başarır

2009 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünden mezun olan Yelda Sefil Başarır, PwC Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri bölümüne katıldı. Yelda, Aralık 2013’den beri PwC Türkiye Sermaye Piyasaları ve Muhasebe Danışmanlığı biriminde görev almaktadır. Yelda, Uluslararası Sermaye Piyasası işlemleri ve Finansal Raporlama ile ilgili olarak şirketlere danışmanlık vermektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının anlaşılması ve farklı platformlarda uygulanması, halka arz, borçlanma araçları ihracı, konsolidasyon ve enflasyon muhasebesi konularında, tecrübe sahibi olan Yelda, Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik lisansına sahiptir.