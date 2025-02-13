QNB Türkiye, CDP 2024 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında Global A Listesi’nde

QNB Türkiye, şirketlerin iklim değişikliği ve su güvenliği konularındaki etkilerini ölçerek küresel sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen en prestijli platformlardan biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 2024 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında gösterdiği yüksek performansla Global A Listesi’ne adını yazdırdı.

Banka, iştirakleri ile birlikte toplam 14.541 çalışanının ortak katkılarıyla sadece ulusal değil, küresel ölçekte de çevresel sorumluluk alanındaki liderliğini pekiştirdi.

Sürdürülebilir bankacılığı iş stratejisinin merkezine yerleştiren QNB Türkiye, tüm iş süreçlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uyumlu hale getiriyor. Banka, operasyonlarında iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini odağına alırken, çevresel risklerin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesi konusunda kapsamlı adımlar atıyor ve sürdürülebilir finansman çözümlerini müşterilerine sunuyor. Bu yaklaşımıyla geçtiğimiz yıl CDP İklim Değişikliği Programı’nda liderlik skorunu koruyarak Global A Listesi’nde yer alan banka, Su Güvenliği Programı’nda notunu yükselterek bu programda da liderlik seviyesine ulaştı.

"QNB Türkiye olarak finansal hizmetlerimizi çevresel ve sosyal fayda yaratma bilinciyle sunuyoruz"

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu önemli başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

QNB Türkiye olarak finansal hizmetlerimizi yalnızca ekonomik değer yaratma amacıyla değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal fayda yaratma bilinciyle sunuyoruz. Bankacılıktan doğan etki alanımızın ve dönüştürücü gücümüzün farkındalığıyla hareket ediyor hem iç operasyonlarımızı hem de ürün ve hizmetlerimizi bu bakış açısı ile şekillendiriyoruz. İklim krizi ile mücadeleyi, düşük karbon ekonomisini, sosyal refah ve kapsayıcılığı destekleyen iş yapış şekillerini benimsiyor, şeffaflıkla tüm paydaşlarımıza aktarıyoruz.

Sürdürülebilirlik kapsamında istikrarlı strateji uygulamalarını uzun yıllardır sürdürdüklerini ve bu uygulamalara kararlılıkla devam etmeyi hedeflediklerini söyleyen Ömür Tan sözlerine şöyle devam etti:

CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında Global A Listesi’ne dahil edilmemiz, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızın küresel ölçekte tanındığını ve takdir edildiğini gösteriyor. Finans sektöründeki değişim ve dönüşümün öncüsü olarak, yalnızca değişime uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir geleceği inşa eden lider bir kurum olmayı hedefliyoruz.”