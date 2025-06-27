QNB Türkiye: KOBİ’lerin büyüme yolculuğunda yanındayız

QNB Türkiye, KOBİ’lerin iş süreçlerini kolaylaştırıyor, büyümelerini destekliyor.

Dünya KOBİ Günü

1. QNB Türkiye olarak KOBİ’leri neden öncelikli müşteri grubu olarak görüyorsunuz? Ve Türkiye’de KOBİ’lerin ekonomik gelişimdeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye ekonomisinin temel dinamiğini oluşturan KOBİ’ler,istihdamın %70'ini, ihracatın ise %40’ını oluşturmaktadır. Yerel düzeyde istihdam olanakları yaratarak, üretimde çeşitliliği artıran KOBİ’lerin desteklenmesi sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da oldukça değerli.

2. QNB Türkiye’nin KOBİ’lere özel sunduğu finansal ürün ve hizmetler nelerdir?

QNB olarak KOBİ’lerimizin sürdürülebilir finansmana erişimini desteklemek amacıyla, müşterilerimize özel avantajlı nakdi ve gayri nakdi kredi ürünleri sunuyoruz. Global Trade çatısı altında dış ticaret finansmanı, dijital çözümler, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyoruz. Karbon ayak izi azaldıkça faiz avantajı sunan “Yeşili Arttıkça Faizi Düşen Kredi”, ihracat gelirine göre esnek ödeme imkânı ve kadın girişimcilere özel faiz oranlarıyla ihracatı teşvik ediyoruz. “Adım Adım İhracat Danışma Hattı” ile firmalara dış ticaret ve finansman konularında uzman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, dijital kanal aracılığıylaithalat akreditif tekliflerinin kolayca oluşturulup yönetilebilmesi gibi çözümlerle ithalatçılara zaman ve maliyet avantajı sunuyoruz. Müşterilerimize finansal fayda sağlamanın yanı sıra, operasyonel anlamda işlerini kolaylaştırmak adına çeşitli bankacılık paketlerini de ürün yelpazemize dahil ettik.

3. KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Banka olarak bu dönüşüme nasıl katkı sağlıyorsunuz?

Müşteri deneyimini merkeze alarak dijital kanallarımızın hizmet kapsamını sürekli geliştiriyoruz. Türkiye’de dijital olarak teminat mektubu sunan ilk bankayız. Ayrıca, dijitalleşmedeki uzmanlığımızla hayata geçirdiğimiz Dijital Köprü Platformu sayesinde, dijital dönüşümü müşterilerimiz için kolaylaştırmayı ve aynı zamanda uzmanlık alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz.

4. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunda KOBİ’leri destekleyen çalışmalarınız var mı?

“Yeşili Arttıkça Faizi Düşen Kredi” paketimizle KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını ertelemeden, uzun vadeli ve faiz destekli finansmanla hayata geçirmesini sağlıyoruz. Sürdürülebilir yatırımların doğru şekilde yönlendirilmesini destekliyor, karbon ayak izi tasarrufu oranına göre her yıl kademeli faiz indirimi sunuyoruz. Ayrıca iş birliklerimizle karbon ölçüm araçlarına uygun maliyetle erişim imkânı sağlıyoruz.

5. QNB Türkiye’nin KOBİ stratejisi 2025 ve sonrası için nasıl şekilleniyor?

Bu yıl faiz oranları ve regülasyonlar nedeniyle kredi talebi düşük seyrediyor, kredi büyümesi yavaşlıyor. Ancak QNB Türkiye olarak, KOBİ kredilerinde pazar payımızı her yıl artırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, ticaretin finansmanında KOBİ’lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de, KOBİ'lerimizin sürdürülebilir büyüme süreçlerini destekleme ve rekabet gücünü artırmaya yönelik çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.