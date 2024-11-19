RAMSEY, LogD iş birliğiyle Ayvalık Marina’da yeni mağazasını açtı!

Erkek moda markası RAMSEY, sürdürülebilirlik yaklaşımını çevre dostu lojistik çözümlerle destekleyerek Ayvalık Marina mağazasını "Green Opening" konseptiyle açtı. Milk Run Yönetim Sistemi ile doğayı ve çevreyi koruyarak tedarik zincirini daha sürdürülebilir ve verimli hale getiren LogD iş birliğiyle gerçekleştirilen açılışta, karton koli kullanımı yerine çevre dostu milk run koliler kullanıldı. Bu sayede su tasarrufu ve karbon ayak izinin azaltılmasında önemli adımlar atıldı.

RAMSEY’in Ayvalık Marina mağaza açılışında gerçekleştirilen çevre dostu lojistik çözümler sayesinde 9.750 litre su tasarrufu sağlanırken 112,5 kilogram karbon salınımı önlendi ve 3 ağacın korunması sağlandı.

2024 yılı itibarıyla çevreye duyarlı lojistik çözümlerle mağaza açılışlarını gerçekleştiren RAMSEY, çevresel sorumluluk taşıyan iş süreçlerini genişletme taahhüdünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “2024 yılı itibariyle mağazalarımızı çevreye duyarlı lojistik anlayışıyla açmaya başladık. Bu kapsamda Milk Run Yönetim Sistemi ile doğayı ve çevreyi koruyarak tedarik zincirini daha sürdürülebilir ve verimli hale getiren LogD ile bir iş birliği gerçekleştirdik. LogD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde karton koli kullanımına son verdik. Lojistik süreçlerimizde çevre dostu milk run kolilere geçiş yaparak karbon ayak izimizi azaltıyoruz, su tasarrufu sağlıyoruz ve ağaçların korunmasını sağlıyoruz.”

"Milk Run Yönetim Sistemi’nin Türkiye’de bir ilk"

Hem çevreye hem de şirketlerin döngüsel ekonomisine katkı sağlayan Milk Run Yönetim Sistemi’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten LogD CEO’su Seyhan Gülhan; “Geliştirdiğimiz Milk Run Yönetim Sistemi ile geri dönüştürülmüş malzemeden ürettiğimiz çevre dostu inovatif kutu, etiket ve mühürler şirketlerin sevkiyatlarındaki karton koli kullanımını ortadan kaldırarak binlerce ağacın kesilmesini, kolilerin üretimi sırasında kullanılan tonlarca suyun kullanılmamasını, doğaya atık olarak bırakılmış malzemelerin yeniden kullanım sürecine dahil edilerek çevreye verilen zararın engellenmesini sağlıyoruz. Tek bir gezegenimiz var ve dünyanın herhangi bir yerinde atılacak ufacık bir adım bile çok kıymetli. Bu nedenle çevreci ve sürdürülebilir tedarik zincirimiz ile RAMSEY ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için çok kıymetli” dedi.