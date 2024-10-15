Reis Makina ile MEB arasında staj protokolü imzalandı

MURAT KÜÇÜK

Teknik insan kaynağı konusunun Türkiye’de çözülemeyen köklü bir problem olduğunu ve bunun iş hayatının her aşamasında hissedildiğini dile getiren Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, sorunu çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını söyledi. Proje ile holding bünyesindeki Reis Makina’nın önemli görevler üstleneceğini belirten Başar Demircan, “CNC operatörü ve hırdavat sanayisinde eksik olan; üretim, pazarlama-satış, servis ve teknik elemanların yetiştirilmesinde aktif görev almak istedik. Bu kapsamda bayilerimizi de sürece dahil ederek Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, meslek kursları, zanaat okulları ve halk eğitim merkezleri gibi kurumlar ile ortak çalışma yürütmek üzere bir proje hazırladık. Projeye göre; bu okullarda okuyan gençlerimiz dönemsel olarak bayilerimizde görev alarak hem iş öğrenecek hem de para kazanacak. Devlet ise bu çalışmayı belgelendirecek ve projeye dahil olanlara MEB onaylı sertifika verecek” dedi.

Girişimci olmak isteyenlere de fırsat yaratılacak

Çalışmayı yeni girişimcilere fırsat yaratacak bir projeye de dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade eden Demircan, isteyenlere mali destek vererek bayi ya da servis kurmalarını da sağlayacaklarını belirtti. Demircan, girişimci olmak istemeyenlere de kariyer planlaması konusunda yardımcı olacaklarının altını çizdi. Proje ile her program döneminde yaklaşık 3 bin kişinin hırdavat konusunda eğitilerek sertifikalandırılması planlanıyor. Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağı konusunda ciddi sorunları olduğunun altını çizen Demircan, “Gelişmiş sanayi ülkesi olabilmek için bu problemin çözülmesi gerekiyor. Şunu da söylemek gerekiyor ki Türkiye’nin işsizlik gibi mesleksizlik sorunu da var” ifadesini kullandı.