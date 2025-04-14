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Rekabet Kurulu, 121 şubesi bulunan MACFit'in satışını onayladı

Rekabet Kurulu, 121 şubesi bulunan MACFit spor salonlarının, 420 milyon dolarlık bedelle Polonya merkezli Benefit Systems'e devredilmesini onayladı.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu, 121 şubesi bulunan MACFit'in satışını onayladı
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Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen spor salonu zincirlerinden MACFit’i bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’nin Polonya merkezli Benefit Systems S.A.’ya devrine onay verdi. Böylece bir süredir gündemde olan satış işlemi resmen tamamlanmış oldu.

420 milyon dolar bedel

Kurulun onayıyla birlikte Polonya merkezli Benefit Systems, Mars Spor’un tüm hisselerini devralacak. Şirket, bu satın alma için 420 milyon dolar bedel ödemeyi taahhüt etmişti. Anlaşma, Türkiye’deki fitness sektörü açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Mars Spor, özellikle büyük şehirlerdeki spor salonu ağıyla dikkat çekiyor

2007 yılında kurulan ve bugün itibarıyla Türkiye genelinde 121 adet MACFit markalı fitness salonunu işleten Mars Spor, özellikle büyük şehirlerdeki spor salonu ağıyla dikkat çekiyor. Şirket, 2010 yılında Esas Holding ve özel sermaye fonu Actera Group’tan aldığı yatırımlarla büyüme ivmesini artırmıştı. Satışın ardından MACFit markasının Türkiye operasyonlarının nasıl şekilleneceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

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