Rekabet Kurulu'ndan Trendyol hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili karar

Rekabet Kurulu, Trendyol’un çok kategorili e-pazaryeri platformunda satıcılara sunduğu otomatik fiyatlandırma mekanizmasının rekabet kurallarına aykırı olup olmadığını incelemek için başlattığı soruşturmayı, şirketin sunduğu taahhütlerin yeterli bulunmasıyla sonlandırdı.

Rekabet Kurulu soruşturmayı sonlandırdı

Trendyol, soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunarak, sunulan taahhütlerin bağlayıcı hale getirilmesini sağladı. Bu çerçevede Rekabet Kurulu, 03.10.2024 tarihli kararı ile soruşturmayı sonlandırdı.

Trendyol, 2021 yılında e-pazaryerlerinde satıcılar arasında "Buybox" yarışını kolaylaştırmayı amaçlayan otomatik fiyatlandırma mekanizmasını uygulamaya koymuştu. Bu sistem, kullanıcıların "Buybox" kazanan satıcının ürününü sepete eklemesini sağlarken, satıcılara fiyatlarını otomatik olarak güncelleme imkânı sunuyordu. Ancak, "Buybox Fiyatına Eşitle" gibi özelliklerin platformda fiyatların sabitlenmesine ve rekabetin azalmasına neden olabileceği endişeleri ortaya çıkmıştı.

Trendyol’un taahhütleri

- Trendyol, Rekabet Kurulu’na şu taahhütleri sundu:

- Otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmama ve teşvik etmeme.

- "Buybox Fiyatına Eşitle" seçeneğini mekanizmadan çıkarma.

- Fiyatlandırma seçeneklerini, aynı sonucu doğurmayacak şekilde yeniden düzenleme.

- Satıcılarla, otomatik fiyatlandırma sistemine dair diğer satıcılara ait verileri paylaşmama.

- Sistem işleyişine ilişkin eğitim ve bilgilendirme içerikleri sunma.

- Taahhütlere uyumun izlenmesi için üç yıl boyunca Rekabet Kurumu’na rapor sunma.

Bu taahhütlerin, mekanizma uygulamada kaldığı sürece geçerli olacağı ve Trendyol’un çalışanlarına rekabet hukuku eğitimleri vereceği de açıklandı.