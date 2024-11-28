  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Rekabet Kurulu'ndan Trendyol hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili karar
Takip Et

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili karar

Rekabet Kurulu, Trendyol’un otomatik fiyatlandırma mekanizmasıyla ilgili başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili karar
Takip Et

Rekabet Kurulu, Trendyol’un çok kategorili e-pazaryeri platformunda satıcılara sunduğu otomatik fiyatlandırma mekanizmasının rekabet kurallarına aykırı olup olmadığını incelemek için başlattığı soruşturmayı, şirketin sunduğu taahhütlerin yeterli bulunmasıyla sonlandırdı.

Rekabet Kurulu soruşturmayı sonlandırdı

Trendyol, soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunarak, sunulan taahhütlerin bağlayıcı hale getirilmesini sağladı. Bu çerçevede Rekabet Kurulu, 03.10.2024 tarihli kararı ile soruşturmayı sonlandırdı.

Trendyol, 2021 yılında e-pazaryerlerinde satıcılar arasında "Buybox" yarışını kolaylaştırmayı amaçlayan otomatik fiyatlandırma mekanizmasını uygulamaya koymuştu. Bu sistem, kullanıcıların "Buybox" kazanan satıcının ürününü sepete eklemesini sağlarken, satıcılara fiyatlarını otomatik olarak güncelleme imkânı sunuyordu. Ancak, "Buybox Fiyatına Eşitle" gibi özelliklerin platformda fiyatların sabitlenmesine ve rekabetin azalmasına neden olabileceği endişeleri ortaya çıkmıştı.

Trendyol’un taahhütleri

- Trendyol, Rekabet Kurulu’na şu taahhütleri sundu:

- Otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmama ve teşvik etmeme.

- "Buybox Fiyatına Eşitle" seçeneğini mekanizmadan çıkarma.

- Fiyatlandırma seçeneklerini, aynı sonucu doğurmayacak şekilde yeniden düzenleme.

- Satıcılarla, otomatik fiyatlandırma sistemine dair diğer satıcılara ait verileri paylaşmama.

- Sistem işleyişine ilişkin eğitim ve bilgilendirme içerikleri sunma.

- Taahhütlere uyumun izlenmesi için üç yıl boyunca Rekabet Kurumu’na rapor sunma.

Bu taahhütlerin, mekanizma uygulamada kaldığı sürece geçerli olacağı ve Trendyol’un çalışanlarına rekabet hukuku eğitimleri vereceği de açıklandı.

DSÖ: 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyorDSÖ: 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyorSağlık

 

Son dakika: İstanbul'da 'sahte dolar' soruşturması! Başsavcılık harekete geçtiSon dakika: İstanbul'da 'sahte dolar' soruşturması! Başsavcılık harekete geçtiGündem

 

Şirket Haberleri
Plug and Play, Türkiye’deki ekosistemi ile güçlerini birleştirecek
Plug and Play, Türkiye’deki ekosistemi ile güçlerini birleştirecek
Yerli üretim Scudo yeni gövde tipi ve motor seçeneği ile satışa sunuldu
Yerli üretim Scudo yeni gövde tipi ve motor seçeneği ile satışa sunuldu
Erbab, Ozan ve Alper’i geliştirirken ihracatına da başladı
Erbab, Ozan ve Alper’i geliştirirken ihracatına da başladı
OTEKSO, lazer kaynak teknolojisinde yenilikçi çözümlere odaklandı
OTEKSO, lazer kaynak teknolojisinde yenilikçi çözümlere odaklandı
Otokar, Romanya ile askeri araç ihalesini imzaladı
Otokar, Romanya ile askeri araç ihalesini imzaladı
Kocaer Çelik’in 2023 sürdürülebilirlik raporu yayınlandı
Kocaer Çelik’in 2023 sürdürülebilirlik raporu yayınlandı