Rekabet’ten bazı devralmalara onay

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, CJ Selecta S.A. ve bağlı olduğu holding şirketi CJ Latam Participacoes Ltda'nın tek kontrolünün, Bunge Alimentos S.A. aracılığıyla, Bunge Global S.A. tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Viterra Limited'in tek kontrolünün Bunge Global SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.

M Plus Croatia d.o.o. üzerinde European Bank for Reconstruction and Development ve Meritus ulaganja d.d. tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.

Mirati Therapeutics, Inc.in tek kontrolünün Bristol-Myers Squibb Company tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Musashi Auto Parts India Private Limited, Delta Electronics, Inc. ve Toyota Tsusho Corporation tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Energy Exemplar üzerindeki ortak kontrolün, Adelaide Bidco Ltd aracılığıyla, Blackstone Inc.in ve Vista Equity Partners Management, LLC'nin bağlı şirketleri tarafından danışmanlığı yapılan veya yönetilen fonlarca devralınması işlemine izin verildi.

Open Text Corporation'ın uygulama modernizasyonu ve bağlantısı iş kolunun, Rocket Software, Inc. aracılığıyla, Bain Capital Investors, LLC tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.