Rent Go “Yılın En İtibarlı Araç Kiralama Markası” seçildi

Rent Go’nun kurulduğu günden bu yana gösterdiği performansla araç kiralama sektörünün ilk beş şirketi arasında yer aldığını belirten Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, “Hem geleneksel hem dijital kanallarda sorunsuz hizmet akışı sağlayan sistemimiz ve müşteriye adanmış iş yapış şeklimizin başarısı geçen yıl olduğu gibi yine büyük bir ödülle teyit edildi. Sektörde geride bıraktığımız on yılda bağımsız araştırma kuruluşları tarafından tescillenmiş yüzde 100’e yakın müşteri memnuniyetine sahip araç kiralama şirketi olarak, her geçen gün daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bireysel müşterilerimize ek Rent Go Filo markamızla da ticari işletmelerin farklılaşan taleplerine yanıt vermek için adımlar atıyoruz. Kurum kültürümüz haline gelen müşteri memnuniyeti yaklaşımımız ve sektörün daima en genç otomobil filosu unvanını korumak için yaptığımız yatırımlarla kusursuz deneyim süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bize bu gururu yaşatan çalışanlarımıza ve bu ödülü almamıza vesile olan müşterilerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü dahilinde yapılan araştırmada markalar 9 ana kriter, 16 alt kriterde analiz edildi. Zihin payı, sosyal sorumluluk faaliyetleri, güven, farklılık ve tavsiye skorları gibi kriterler baz alınarak değerlendirilen İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü kapsamında, Rent Go halk jürisi tarafından tam not aldı.

Türkiye'nin en genç filosuna sahip araç kiralama şirketi Rent Go, pazarlama süreçlerindeki başarılı faaliyetlerini geçen yıl da alanında önde gelen kuruluşlardan aldığı ödüllerle tescillemişti.

Rent Go Hakkında

Rent Go, 100 yılı aşan köklü geçmişi ile Türkiye’nin en güvenilir ve önde gelen şirketlerinden biri olan Tunalar Şirketler Topluluğu'nun yüzde yüz yerli sermayeli araç kiralama markasıdır. Rent Go, Tunalar topluluğun 30 yıldan fazla kurumsal otomotiv sektörü deneyimini, yenilikçi vizyonu ve uzman kadrosu ile birleştirerek, kısa sürede araç kiralama sektörünün lider oyuncularından biri haline gelmiştir.

Rent Go, yüzlerce kişilik uzman kadrosu, Türkiye’nin dört bir yanında, kendi yönettiği 60’ın üzerinde kurumsal ofis ile hizmet vererek, daima müşterisinin yanındadır. Rent Go’ da en büyük mutluluk; müşterilerinin memnuniyetidir. Bu amaçla daima çözüm odaklı anlayışla, koşulsuz müşteri memnuniyeti için çalışmaktadır. Rent Go, tamamı sıfıra yakın, genç ve geniş araç filosu ile her zevke, her bütçeye uygun seçenekler sunar.

Rent Go, günlük kiralama hizmetinin yanı sıra Rent Go Filo yapılanması ile kurumsal şirketlere uzun dönem filo kiralama hizmeti de vermektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına her alanda çözüm bulmak amacıyla yenilikler yapan Rent Go, Türkiye’nin ilk günlük elektrikli araç kiralama şirketi Biwatt ve elektrikli araç şarj istasyonu markası Wattarya’yı da seçili ofislerinde müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

The ONE Awards Hakkında

10 yıldır aralıksız olarak düzenlenen ve zaman içinde pazarlama ile iletişim sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”, Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre Research and Strategic Planning’in gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçları baz alınarak gerçekleştiriliyor. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 70 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları ödüllendiriliyor.

