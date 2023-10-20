Reysan Optik, üretim kapasitesini artırarak ihracata yoğunlaşacak

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep’te 29 yaşındaki Cihat Reyhan, “En iyi bildiğimiz iş zaten gözlük” parolasıyla 40 yıla yakın süredir ticaretini yaptıkları optik ticaretini üretime taşıdı. Geçtiğimiz yıl 350 metrekarelik bir alanda üretime başladıklarını söyleyen Reyhan, yeni yatırımlarla makine sayısını artırdıklarını belirtti. Reyhan, şu an 650 metrekarelik bir alanda gözlük çerçevesi ürettiklerini ifade etti. İstihdamı da her geçen gün artırdıklarını anlatan Reyhan, “3 kişiyle başladığımız üretim yolculuğumuzda şu anda 16 kişilik ekibimizle üretim yapıyoruz” dedi.

“Aylık 50 bin gözlük çerçevesi üretiyoruz”

Reysan markasıyla yüzlerce model gözlük çerçevesi ürettiklerini anlatan Reyhan, “Her şey bir anda olmuyor. Bölgemizde kurulan ilk gözlük çerçevesi üretim tesisi olmanın avantaj ve dezavantajlarını da yaşadık. Ama tüm dezavantajları avantaja çevirdik ve her geçen sürede ürün çeşitliliğimizi artırdık. Adım adım üretim kapasitemizi artırdık. Üretime başladığımızda aylık üretim kapasitemizi 15 bin iken şimdi bunu 50 bine çıkardık” diye konuştu.

“Yeni yatırımla ihracata yoğunlaşacağız”

Kalitenin öncelikleri olduğunu aktaran Reyhan, şunları kaydetti: “Sektörde yıllardır edindiğimiz tecrübeyle kaliteyi çok iyi biliyoruz. Biz de üretirken önce “insan sağlığı” diyerek hassasiyetlerimizden vazgeçmedik. Bunun neticesini 1 yıl gibi kısa sürede aldık. Şu anda 650 metrekarelik alanda ürettiğimiz gözlük çerçevelerimiz 81 ilde optik satış noktalarında satışa sunulmuş durumda. Her geçen gün ürün çeşitliliğimizi de artırarak raflardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İhracata da başladık. Şu an Irak, Suriye gibi daha çok Ortadoğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. 2024 yılında yapacağımız kapasite artırım yatırımımızla ihracattaki payımızı da artırmayı hedefliyoruz.”