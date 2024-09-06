Roborock, yeni modellerini IFA 2024’te tanıttı

Roborock, IFA’da her biri dikkat çeken teknolojilerle donatılmış yenilikçi robot süpürge, kablosuz süpürge modellerini ve akıllı çamaşır yıkama-kurutma makinesini tanıttı.

Fuarda tanıtılan ürünler, Roborock Qrevo Curv, Roborock Qrevo Edge, Roborock Qrevo Slim, Roborock H5 ve Roborock Zeo Lite yenilikçi tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Roborock Başkanı Mr. Quan, "IFA 2024'teki lansmanımızla akıllı ev temizliğinde devrim niteliğinde bir değişimin öncüsü olmanın heyecanını bir kez daha yaşıyoruz. Bu yıl, Roborock'un 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Bir start-up olarak başladığımız bu yolculuğumuzda akıllı ev teknolojilerinde lider olan küresel bir şirkete dönüştük” değerlendirmesinde bulundu.

Roborock Qrevo Curv ve Qrevo Edge: Sektörün ilk AdaptiLift yapılı modelleri

Roborock Qrevo Curv ve Qrevo Edge modelleri sektörde bir ilk olarak kabul edilen AdaptiLift yapısı ile öne çıkıyor. Bu yapı, bağımsız olarak ayarlanabilen üç tekerlekli kontrol (sol ve sağ ana tekerlekler ile omni-tekerlek) sistemi ile robot süpürgelerin temizlik sırasında 10 mm'ye yükselmesine olanak tanıyor. Bu sayede, orta-uzun kıllı halıları temizleyip, 4 cm yüksekliğindeki çift katmanlı eşikleri geçebiliyor.

Çift dolanmayı önleme sistemi, Roborock Qrevo Curv ve Qrevo Edge'i rakiplerinden ayırarak inovatif olarak geliştirilen DuoDivide Ana Fırça ve FlexiArm Yan Fırça’yı bir arada kullanma imkanı sağlıyor. DuoDivide Ana Fırça, saçları karışmadan toplayan spiral bıçaklı çift kısa fırçalı makaralardan oluşuyor. Bu özel tasarım, saçların fırçaların etrafında dolaşmasını veya uçlarda birikmesini önlüyor. Bu sayede dolanma oranı sıfıra inerken SGS tarafından onaylanmış yüzde 100 temizlik sağlıyor.

18,500 Pa HyperForce güçlü emiş gücü, FlexiArm teknolojisine sahip yan fırça ve mop ile köşelere sorunsuz bir şekilde ulaşarak temizlik verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Her iki model de multifonksiyonel istasyon 3.0 ile birlikte geliyor. 75 derece sıcak mop yıkama özelliği ile döner moplarda bakterilerin yüzde 99.99'dan fazlası temizleniyor.



Estetik tasarımı ve işlevselliği uyum içinde bir araya getirerek zorlu temizlik görevlerini zahmetsizce üstlenen Roborock Qrevo Curv, şık, yuvarlak tasarımıyla dikkat çeken özel hepsi bir arada istasyon ile öne çıkıyor.

Roborock Qrevo Slim: Gelişmiş navigasyon ve engel tanıma teknolojisi

Roborock Qrevo Slim, 8.2 cm yüksekliği ile sektörün en ince 3D ToF sensörlü robot süpürgesi olarak öne çıkıyor ve gelişmiş navigasyon ve engel tanıma teknolojisi sunuyor. Roborock Qrevo Slim, mobilyaların altındaki ulaşması zor alanlarda bile bu sayede kolayca ulaşabiliyor.

Roborock Qrevo Slim'in StarSight otonom sistemi, sektörde ilk kez sunulan çift ışıklı 3D ToF teknolojisine sahip. Bu teknoloji, 21,600'den fazla sensör noktasına sahip yüksek yoğunluklu bir lazer kullanıyor. Cihaz, 38,400Hz örnekleme frekansının yanı sıra akıllı RGB kamerasıyla, navigasyon gücünü de kullanarak engelleri daha kolay tanır hale geliyor. Roborock, bu teknolojiyi Infineon, pmd ve OFlim ile beş yıl süren bir işbirliği sonucu geliştiridi.

Infineon'un Başkan Yardımcısı Andreas Kopetz, "Roborock ile kurduğumuz yakın ilişki, yenilikçi yarı iletken teknolojilerimizin son kullanıcı için nasıl faydalı hale geldiğinin mükemmel bir örneği oldu. Infineon’un REAL3 hibrit ToF çözümünü, Roborock'un yeni ince ve yüksek performanslı modeli Qrevo Slim’de görmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Eşsiz haritalama yetenekleri ile Roborock Qrevo Slim, yükseklik ve derinlik verilerini titizlikle yakalayarak standartları yeniden belirliyor. Çevresini kapsamlı bir şekilde analiz etmesi, Roborock Qrevo Slim'in engelleri en yüksek hassasiyetle tanımasını ve verimli bir şekilde tepki vermesini sağlıyor. Bu sayede 73 farklı engel türünü kolaylıkla tanıyıp tepki veriyor. Özellikle evcil hayvanlar gibi beklenmeyen engellere hızlı yanıt veriyor. Cihaz, ana fırçayı akıllıca durdurarak tüylü dostlarımızı önceden görebiliyor. Bu hamle ile rotasını yeniden ayarlayarak patili dostlarımızın huzurlarını bozmadan temizlik yapıyor.

11,000Pa emiş gücü ile donatılan Roborock Qrevo Slim, geliştirilmiş mop yıkama ve kendini temizleme özelliklerine sahip multifonksiyonel istasyon 3.0 ile kendisini kolayca temizleyebiliyor.

Roborock H5: Güçlü ve Hassas Kablosuz Süpürge ile Gelişmiş Filtrasyon

Roborock, IFA yeni dikey süpürgesi H5 modelini de tanıttı. Roborock H5, 158AW emiş gücü sunuyor. Motorlu mini fırça takılı olduğunda bile sadece 1.82 kg ağırlığa ulaşıyor. Dokuz-siklon toz ayrıştırma teknolojisi ve beş aşamalı filtrasyon sistemi ile dikkat çekiyor.

Roborock Zeo Lite: Dünyanın ilk Zeo-cycle teknolojisine sahip çamaşır yıkama ve kurutma makinesi

Akıllı ev temizlik çözümlerini daha da genişleten Roborock, Roborock Zeo Lite'ı tanıttı. Bu cihaz, hem çamaşır yıkama hem de kurutma makinesi özellikleriyle hepsi bir arada bir temizlik sunuyor. Akıllı cihaz, aşırı ısı kullanmadan hassas kumaşları koruyan dünyadaki ilk Zeo-cycle kurutma teknolojisi ile geliyor. Zeo Lite, yapay zeka kontrolü sayesinde su buharı emme kapasitesini artırıp ılık sıcaklıkta kurutma yapıyor. Ayrıca nemi etkili bir şekilde yakalayıp kumaş bakımını optimal şekilde sağlıyor.

Roborock Zeo Lite, 10 kg yıkama ve 6 kg kurutma kapasitesiyle çamaşırları makineden çıkarmaya gerek kalmadan sadece bir saatte hem yıkayıp hem de kurutabiliyor. Roborock uygulaması aracılığıyla erişilebilen 27 özelleştirilebilir yıkama ve kurutma modu ile bu akıllı sistem, su ve kurutma ayarlarını analiz ederek otomatik olarak uygun modu bulup ağırlığa göre otomatik deterjan dağıtımı da yapıyor. Böylece yıkama sürecinden başlayıp kurutma bitene kadar kullanıcıların hiçbir müdahalede bulunmasına gerek kalmıyor.

Roborock Qrevo Curv ve Roborock H5 Türkiye pazarında da satışa sunulacak.

Roborock Hakkında

Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan önde gelen bir temizlik markasıdır. Küresel önde gelen akıllı cihaz üreticisi olma kararlılığını sürdüren Roborock, robotik, kablosuz, ıslak/kuru vakum temizleyiciler ve çamaşır kurutma makineleri gibi yenilikçi ürün yelpazesiyle yaşamları zenginleştiriyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği Ar-Ge projeleri, 170'ten fazla ülkede 15 milyondan fazla evde çeşitli temizlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Pekin merkezli ve stratejik yan kuruluşları olan Roborock Japonya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Güney Kore'deki ana pazarlarda faaliyet göstererek dünya çapındaki pazar varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.