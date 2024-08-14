Rönesans Enerji'ye Almanya’dan 165 milyon dolarlık finansman

Rönesans Enerji’nin hayata geçireceği projeler için Alman İhracat Kredi Ajansı (ECA) garantisi ile alınan finansmanda HSBC; Yeşil Kredi Koordinatörü, Koordinasyon ve Yapılandırma Bankası, Finansman Sağlayıcısı, Teminat Temsilcisi ve ECA Destekli Kredi Veren Banka, ING ise ortak düzenleyici ve ECA Destekli Kredi Veren Banka olarak yer aldı.



Uzun vadeli geri ödeme süresi ve rekabetçi kredi maliyeti ile yatırım için en uygun şartları sunan finansman, benzerlerinin aksine yerel banka garantisi gerektirmemesiyle öne çıkıyor. Elde edilen bu önemli finansman ile birlikte, Rönesans Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Rüzgar Enerji Santrali - 3 (YEKA RES - 3) projeleri kapsamında ilk operasyonel tesisini hayata geçirmiş olacak. Rönesans Enerji, YEKA-3 projelerini hayata geçirmesiyle birlikte, Türkiye genelinde kurulu olan 166 MW hidroelektrik santral kapasitesine 189 MW'lık yeni rüzgar enerjisi santrali ekleyerek yenilenebilir enerji kapasitesini iki katın üzerine çıkaracak. Rönesans Holding’in gerçekleştirdiği ilk ‘Yeşil Kredi’ işlemi olan finansman, aynı zamanda sektördeki ilk YEKA RES – 3 kredilerinden biri olma özelliği taşıyor.

Yenilenebilir enerji portföyü ile büyümeye devam edecek

Müteahhitlik ve yatırım faaliyetlerinin yanı sıra enerji sektöründe de büyümesini sürdüren Erman Ilıcak liderliğindeki Rönesans Holding, 2023 yılında TotalEnergies ile yaptığı ortaklık anlaşmasıyla, Rönesans Enerji'nin yüzde 50 hissesinin TotalEnergies tarafından satın alındığı uluslararası bir iş birliğine daha imza atmıştı.

Ortaklık dönemi ile yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyü ile büyümeye devam ederek Türkiye’nin en büyük üç yeşil enerji şirketinden biri olmayı hedefleyen Rönesans Enerji, sağladığı son finansman ile birlikte 2028’e kadar 2.000 MW'lık yeşil enerji yatırım hedefi için ise büyük bir adım atmış oldu.

Net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda önemli bir dönüm noktası

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak konuyla ilgili şunları söyledi: “Rönesans Enerji’de hedefimiz 2028 yılına kadar Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'nda belirtilen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7-10’unu gerçekleştirmek. TotalEnergies ile yaptığımız ortaklık anlaşmasının hemen ardından hedefimize ulaşmak için somut adımlar attık. Bu yeni finansman anlaşması, net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olurken, bir yandan da ülkemizin rüzgar enerjisinde hedeflenen yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmasına da aktif olarak katkıda bulunuyor. Bu yönde ilerleme kaydederek ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmak için Almanya İhracat Kredi Ajansı (ECA) ve diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Rönesans Holding Enerji Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Hatem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni finansmanla, mevcut yatırım portföyümüzdeki üç rüzgar enerji santralini tamamlayarak kapasitemizi bir yıl içinde iki katından fazla bir seviye olan 355 MW'a çıkaracağız. Bu adım, Türkiye'nin en büyük üç yeşil enerji şirketinden biri olma hedefimize bizi daha da yaklaştıracak. Geniş ölçekli Mühendislik-Tedarik-İnşaat (EPC) uzmanlığımız ve son derece rekabetçi oranlarla uluslararası finansman alma becerimiz sayesinde Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne katkıda bulunmayı istiyoruz. Tamamı yurt dışından olmak üzere 15 yıl vadeli ve piyasadaki en düşük maliyetli kredilerden birini almak hem şirketimiz hem de sektörümüz için oldukça önemli bir kazanım. Bu yatırım ve finansman büyüme hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli katkı sağlayacak” dedi.

Toplam 27 rüzgar türbini kurulacak

Bu proje ve finansmanı, sürecin her aşamasında tüm paydaşlar için önemli başarılara işaret ediyor. Anlaşma, YEKA şartnamelerinin yerel gereksinimlerini karşılamak için sofistike bir yapı kullanarak Almanya ECA aracılığıyla elde edilen kredi miktarını en üst düzeye çıkarıyor. Bu anlaşmayla finanse edilecek 189 MW'lık yeni kapasite üç tesise bölünecek. En büyükleri olan 84 MW kapasiteli 12 türbinin Malatya Sağıluşağı'nda, 56 MW kapasiteli sekiz türbinin Çorum Osmancık'ta ve 49 MW kapasiteli yedi türbinin ise Sivas Kayalar'da kurulması planlanıyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla Türkiye'de yaklaşık 340 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması ve yılda tahmini 345 bin ton CO2 emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.



Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını optimize etmek üzere tasarlanan YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) modeli kapsamında hayata geçirilecek olan 189 MW’lık üç rüzgar enerjisi santrali projesi, 20 farklı bölgede toplam 850 MW kapasite tahsis edilen üçüncü rüzgar enerjisi projesi (RES-3) ihalesi kapsamında Rönesans Enerji'ye verildi. Mevcut YEKA ihaleleri arasında, Rönesans en hızlı finansal kapanışlardan birini gerçekleştirdi ve YEKA RES-3 projesi için verilen ilk finansmanlardan birini aldı.

2024 yılı sonundan itibaren kademeli olarak faaliyete geçecek

Her üç tesisin de 2024 yılı sonundan itibaren kademeli olarak faaliyete geçmesi hedefleniyor. Türkiye'de ticari olarak mevcut en yüksek kapasiteli 7 MW rüzgar türbinleri kullanılacak ve kuleler, kanatlar ve jeneratörler de dahil olmak üzere ekipmanın büyük bir kısmı Türkiye’den tedarik edilecek.



HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Caner Işlak yaptığı açıklamada, "Bu ezber bozan finansman için Koordinasyon ve Yapılandırma Bankası ve Yeşil Kredi Koordinatörü olmaktan mutluluk duyuyoruz. HSBC olarak müşterilerimizin hedeflerini destekleyen önemli işlemleri hayata geçirmek için onlarla yakın çalışmayı önemsiyoruz” dedi.



ING Yapılandırılmış İhracat Finansmanı Genel Müdürü Bart Ponsioen ise şu açıklamayı yaptı: "İhracat finansmanı ve sürdürülebilir finansman konusundaki derin bilgi birikimimiz ve ilişki odaklı yaklaşımımızla, Rönesans Holding ve TotalEnergies'i Türkiye'deki enerji dönüşümünü hızlandırma yolunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte yer alan tüm tarafları tebrik ederiz."