Mobilya Aksesuarları sektöründe Türkiye’nin lider, dünyanın sayılı markaları arasında yer alan SAMET, 52 yıllık yolculuğunda; tasarım, teknoloji ve inovasyonu merkezine koyan üretim yaklaşımı ile global ölçekte bugün geldiği son noktayı iş ortakları, paydaşları ve sektör temsilcileriyle birlikte kutladı.

Çerkezköy yerleşkesindeki üretim tesisinde, yeni ürünlerin yanı sıra, mevcut ürünlerin kapasite artışını da destekleyen yeni yatırımlarını, Türkiye’nin dört bir yerinden gelen iş ortakları ile ziyaret eden SAMET, sektörün lider markası olarak her daim öncü ve yenilikçi bir marka olarak gelecek vizyonunu iş ortakları ile paylaştı.

Yarım asrı aşan köklü geçmişi, uluslararası pazarlarda giderek büyüyen ağı ve artırdığı üretim kapasitesiyle sektörün geleceğini şekillendirmeye devam eden SAMET, teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve tasarım odaklı yatırımlarıyla hem Türkiye’deki liderliğine hem de dünya ölçeğinde sektörün en güçlü oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

SAMET, yeni yatırımları ve gelecek vizyonunu iş ortakları ile paylaştı - Resim : 1Üretim tesislerine gerçekleştirilen ziyaretlerden sonra 1200 kişinin katılımıyla gerçekleşen SAMET İş Ortakları Buluşması gecesinde konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkan Vekili & CEO Ufuk Kızıltan, “52 yıldır zamanın ruhunu yakalayan, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak tasarımdan üretime, üretimden pazarlama modellerine ve son olarak kullanıcıların yaşadığı deneyime kadar uçtan uca düşünülmüş bir sistem ile başarıyla yolumuza devam ediyoruz. Üstelik artık sadece Türkiye’de değil, üretim dahil tüm alanlarda gösterdiğimiz başarımızı geçen yıl faaliyete başladığımız Hindistan’da da sağlamış olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz.  Çerkezköy yerleşkemizdeki üretim tesisimizde gerçekleştirdiğimiz; sektörün lider markası olarak her daim öncü ve yenilikçi bir marka olarak yolumuza büyüyerek devam ettiğimizin en büyük göstergesi olan yatırımlarımızla, geldiğimiz son noktayı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. SAMET’in bu başarısı, aslında hep birlikte yazdığımız bir başarı hikayesi… Bizler, aynı hedefe inanan, aynı vizyonu paylaşan büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi, markamızın değer zincirinde çok önemli bir halkayı oluşturuyor.  Bugün geldiğimiz noktada yol arkadaşlarımız olarak sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum; bizlere güvendiğiniz için, markamıza kattığınız değer için… Hep birlikte daha güçlü, daha yenilikçi ve daha ilham verecek bir geleceğe…” sözleri ile SAMET’in tüm süreçlerinde insanı odağına alan marka vizyonunu aktardı.

SAMET, yeni yatırımları ve gelecek vizyonunu iş ortakları ile paylaştı - Resim : 2

Ardından güçlü sesi ve sahne enerjisiyle Gülben Ergen’in sahne aldığı gecede, konuklar keyifli anlar yaşadı.

Şirket Haberleri
