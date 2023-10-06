Sarıgözoğlu, yatırım atağına geçti

Gülsüm ERDEM

Geçen yıl elektrikli araçların girdilerini üretmeye yönelik olarak gerçekleşen Gölcük yatırımında, üretime başlayan Sarıgözoğlu, Ar-Ge’sini yaptığı hidrojen yakıt hücresinin metal parçalarının seri üretimine de başladı. Sarıgözoğlu hidrojen yakıt hücre kapasitesini arttırmak için yeni yatırım atağına da geçti.

1957 yılında kurulan Sarıgözoğlu’nun bugün Manisa, Aksaray, Bursa ve Kocaeli olmak üzere 4 farklı şehirde kurulu 6 fabrikasında binden fazla çalışanıyla güçlü bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Sarıgözoğlu Hidrolik Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, “Sarıgözoğlu bilgi, birikim ve sahip olduğu teknolojik güç sayesinde otomotiv sektöründe dünya devlerine hizmet veriyor. Otomotiv kalıplarını tasarlayıp üreten firmamız, aynı zamanda pres metal parça imalatı da yapıyor. Kabin, kaput, bagaj, tavan, kapı, şasi çamurluk gibi tüm aksamlarının kalıplarını yapmakta ve sac parçalarını üretmekteyiz. Buna ek olarak kalıp tasarım ve üretim presli imalat ve montaj yeteneği ile otomotiv sektörü öncelikli olmak üzere malzemeye şekil verme misyonu ile havacılık ve beyaz eşya gibi farklı sektörlere de hizmet veriyoruz. Hem yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı çevreci elektrikli araçların hem de hidrojen yakıtlı ağır ticari araçların üretiminde stratejik ortak konumundayız. Dijitalleşme firmamızın ana stratejilerinde yer alıyor. Bu kapsamda yatırımlarımızı robotik teknolojiler ile birlikte tüm süreçlerini dijitalleştirme odağında sürdürüyoruz” diye konuştu.

Otomotiv sektörünün kendi dinamizmi içinde yoğun bir çalışma temposu yürüttüklerini aktaran Sarıgözoğlu, “ Hem mevcut projeler hem de yenilik içeren özellikle yeni nesil çevreci teknolojilerin ürünü olan elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçların girdisinin tedarikinde önemli bir oyuncu olma çabamızı sürdürüyoruz. Yeni nesil çevreci araçların üretiminde de seçilen proseslerin teknolojinin de çevreci olma konusuna, sürdürülebilirlik açısından ayrıca özel bir önem veriyoruz ”dedi.

Gölcük fabrikasında üretim başladı

Tümüyle elektrikli araçların girdilerini üretmeye yönelik olarak gerçekleşen Gölcük yatırımında üretime başladıklarını belirten Sarıgözoğlu, bu yatırımın tamamen yeni bir yatırım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Tümüyle elektrikli araçların girdilerini üretmeye yönelik ve komple yeni bir yatırım. Burada üretilecek olan komponentler çok yakınımızdaki Ford Otosan fabrikasına saatlik hatta dakikalık periyotlarda sevk edilmiş olacak. Ford Otosan’da sadece teknolojik anlamda bir seviye atlamakla kalınmıyor, aynı zamanda adet anlamında dikey bir büyüme söz konusu. Büyümeye paralel biz de tüm diğer fabrikalarımızda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ford Otosan’ın Romanya yatırımında da tedarikçisi olduklarını ve ilerleyen süreçte Romanya’da bir yatırım planları olduğunu da açıklayan Sarıgözoğlu, şunları söyledi: “Yine bilindiği gibi Ford Otosan geçen yıl Romanya operasyonunu satın aldı. Ve orada üretilecek olan araçların tasarım mühendislik ve girdileri ağırlıkla Türkiye’den gerçekleşecek. İlk etapta Türkiye’deki fabrikalarımızdan gönderilecek olan bu sevkiyatların ilerleyen zamanda Romanya’da hayata geçirmeyi ön gördüğümüz fabrikamızdan olmasını düşünüyoruz”

Hidrojen yakıt hücresinde seri üretime geçti, kapasite artacak

İki yıl önce otomotiv sektöründe dünya devi olan iki firmalarıyla üçlü bir işbirliği oluşturarak, hidrojen yakıt hücresi üretmek için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Sarıgözoğlu, bu yılın başlarında seri üretimine geçtikleri ürünün kapasitesini arttırmak için yeni yatırım başlattıklarını söyledi. “Bu konuda 3’lü çalışmanın Türkiye ayağını oluşturmak ve Türkiye’de ilk ve tek olmak bize ayrıca gurur veriyor” diyen Sarıgözoğlu, şu bilgileri verdi: ”Manisa’daki kalıp fabrikasının genişletilmesi gündemimizde. Fiziki anlamda ki bu genişleme alanına yeni CNC makinalarının, yeni kaynak robotlarının çalışır halde yerleşimi bu yılın son çeyreğinin ve gelecek yılın ilk çeyreğinin önemli konularını oluşturacak. Bu fabrikamızdaki ek üretim tesisi; özellikle hidrojen yakıtlı ağır vasıtaların yakıt hücrelerini üretme konusundaki çalışmalarımızda kapasite artışı ihtiyacına yanıt verecek. Hidrojen yakıt hücrelerine 2 yıl önce Ar-Ge faaliyeti olarak başladık. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde deneme üretimlerini gerçekleştirildiğimiz bu ürünün 2023 yılının başlarından itibaren seri üretimine başlandı. Bu konu çok hızlı gelişti ve adetler dikey şekilde artmaya başladı. Yatırımın meyvelerini beklediğimizden de önce almaya başladık"

Türkiye’de en hızlı büyüyen ilk 100 firma arasında

Başta Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarıgözoğlu’nun, Türkiye’de en hızlı büyüyen ilk 100 firma arasında yer aldığını da anımsatan Sarıgözoğlu, “Özellikle kalıp üretim ve ihracatı konusunda Almanya en büyük pazarımız. Dünya çapındaki BMW, Mercedes, Porsche gibi firmalar içinde en yoğun şekilde BMW ile çalışıyoruz. Bu yılın siparişlerini de almış durumdayız. Diğer tarafta Portekiz’de kurulu Daimler Mitsubishi Fuso üretimine yönelik ihracatımız da artarak devam ediyor” dedi.

ISO 500 Listesine girdi

2022 gibi zorlu bir yılın verileri ışığında İSO İlk 500 Listesi’ne girmekten duydukları mutluluğu da dile getiren Sarigözoğlu,"Sarigözoğlu olarak hepimiz adına oldukça sevindirici. Dileğimiz odur ki; İlk 500’de kalıcı olalım, sıralamada daha da üst noktaya gelelim. Bu başarımızda katkısı olan çalışan ve tüm paydaşlarımızı candan kutlarken; ciro kadar öz kaynak karlılığı, katma değeri yüksek ihracat gibi önemli kriterlere de odaklanılmasının yararına inanıyorum" diye konuştu.