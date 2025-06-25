Serban, Vodafone & Damac Digital’in İzmir Veri Merkezi Projesinin anahtar teslim gerçekleştiriyor

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte her coğrafyada büyük bir ivmeyle yükselen veri merkezleri, Asya ve Avrupa kıtası arasında stratejik bir köprü görevi gören ülkemizde de sürekli artış gösteriyor ve verinin kendi sınırlarımızda depolanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren stratejik bir adım olarak yakın zamanda imzaları atılan Vodafone & Damac Digital’in yeni veri merkezi yatırımı bölgenin ve ülkenin dijital altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım olarak hayata geçiyor. Damac Digital ve Vodafone'un iş birliğiyle gerçekleştirilen bu önemli yatırımın tasarımından inşasına kadar her aşamasını, veri merkezi sektöründe uçtan uca çözümler sunan ve veri merkezi inşasında dünyanın en iyi şirketleri arasında 4. sırada yer alan Serban üstleniyor. Global standartlardaki kalite anlayışı ve anahtar teslim projelerdeki uzmanlığıyla öne çıkan Serban, İzmir’de yer alan veri merkezi projesinin ana yükleniciliğini üstlenerek, standartların ötesinde EPC+ hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyor.

“Veri merkezinin tüm aşamalarında kilit bir rol üstleniyoruz”

Açık Holding'e bağlı Serban, veri merkezi alanında kapsamlı projeler geliştirmesiyle son yıllarda sektörde öne çıkıyor. Serban'ın veri merkezi sektöründeki gücünü ve gerçekleştirdiği çalışmaları paylaşan Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık “Veri merkezi teknolojileri, günümüz dijital dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Serban olarak bu kritik alanda, yeni çağın değişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Sektördeki tüm parametreleri yakından takip ederek, en son teknolojileri bünyemize katıyor ve bu sayede çok yönlü projeler geliştiriyoruz.” dedi. Açık sözlerine; "Serban olarak, veri merkezi sektöründeki uzmanlığımızı, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Vodafone ve Damac Digital’in bu stratejik yatırımında hayata geçirmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Dünya genelinde farklı ülkelerde faaliyet gösteren bir şirket olarak, İzmir Veri Merkezi’nin tüm aşamalarında kilit bir rol üstlenmemiz, Serban'ın sektördeki profesyonelliğinin ve geleceğe yönelik nitelikli projeler gerçekleştirme vizyonunun bir göstergesi. Alanında uzman ekibimiz ve ileri teknolojilerimizle projeye değer katarak, Türkiye'nin dijital ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ege Bölgesi'ndeki en büyük ve en gelişmiş veri merkezlerinden biri olacak

Vodafone ve Damac Digital’in ortak yatırımıyla hayata geçirilecek olan veri merkezi bölgedeki artan veri işleme ve depolama ihtiyaçlarına yüksek kapasiteli ve güvenilir çözümler sunan, stratejik bir merkez olacak. 11.838 m2 proje alanına sahip olan bu modern tesis, Ege Bölgesi'ndeki en büyük ve en gelişmiş veri merkezlerinden biri olarak bölgenin dijital omurgasını güçlendirecek. Serban'ın bu önemli projede üstlendiği "Tasarım ve İnşaat Anahtar Teslimi MEP (Mekanik, Elektrik, Tesisat) ve Veri Salonu Altyapı İşleri" sorumluluğu, projenin uluslararası standartlara uygun, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı olarak inşa edilmesinde, kritik bir rol oynayacak. Toplamda 12 MW IT gücüne sahip olacak olan projenin, ilk fazı 4 MW IT gücü barındıracak ve bölgedeki veri merkezi ihtiyaçlarına cevap verecek. Ayrıca İzmir'in stratejik coğrafi konumu, kıtalararası veri akışının kilit noktalarından biri olan deniz altı fiber optik kablo geçiş istasyonlarına yakınlığı sayesinde, bölgeyi uluslararası veri bağlantıları için de stratejik bir üs haline getirecek. Bu stratejik avantaj sayesinde veri merkezi, uluslararası şirketler için cazip bir lokasyon olarak görülecek ve bölgeye yapılan önemli yatırımlara kaynaklık edecek. Dolayısıyla Vodafone & Damac Digital’in yeni veri merkezi, Türkiye'nin uluslararası veri koridorlarındaki konumunu güçlendirerek, önemli bir kritik bir tesis olarak öne çıkıyor.