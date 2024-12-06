Sermaye Piyasası Kurulu onayladı: Çağdaş Cam halka arz oluyor

İZMİR / EKONOMİ

Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam'ın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Çağdaş Cam'ın çıkarılmış sermayesinin 137 milyon TL'den 168 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 31 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 42 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 840 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Fiyat istikrarı planlanmayan halka arzda 1 yıl ortak satışı, 1 yıl ihraççı satışı yapılmazken, şirket, halka arzdan elde edeceği geliri, "%35 bina ve inşaat yatırımı, %15 makine ve ekipman yatırımı, %25-30 çatı üzeri ve arazi GES yatırımı, %2 verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü, %20 işletme sermayesi” olarak kullanmayı hedefliyor.