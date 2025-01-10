SPOINT İnşaat sosyal sorumluluk projelerini hatıra ormanı ile taçlandıracak

Taahhüt sektöründe uluslararası standartlara uygun birçok önemli projenin mimarı olan SPOINT İnşaat, 2016’da başlattığı “Bir Gülümset Bin Gülümse” sosyal sorumluluk projesiyle de çocukların hayatına dokunarak ülkemizin geleceğine katkıda bulunmayı sürdürüyor. “Bir çocuk neyle mutlu olur?” sorusuyla yola çıkan proje, bugüne kadar 118 okulda eğitim gören 25.000’den fazla çocuğun yaşamına dokunarak kalıcı izler bıraktı. SPOINT İnşaat ayrıca

sivil toplum örgütü iş birliğiyle başlatacağı Hatıra Ormanı Projesi ile her öğrenci adına bir fidan dikerek doğa farkındalığını artırmayı hedefliyor.

2024’te 2.941 çocuğa umut oldu

Proje ile Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören çocuklara giysi, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, hijyen paketi gibi temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor. Bu kapsamda yalnızca çocukların temel ihtiyaçları karşılanmakla kalmıyor, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici etkinlikler de düzenleniyor. Şirket, 2024 yılında Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Giresun-Tirebolu’daki okullarda eğitim gören 2.941 çocuğun yüzünü güldürdü.

“Geleceğin mimarları çocuklarımıza, ülkemizin yarınlarına yatırım yapıyoruz”

Sosyal sorumluluk projelerini ticari faaliyetlerden bağımsız bir görev olarak benimsediklerini vurgulayan SPOINT İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, “Bir Gülümset Bin Gülümse” projesinin temelinde çocukların bugününü ve geleceğini desteklemenin yanı sıra sürdürülebilirlik anlayışının da yattığını belirtti. Ünal Memiç, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları desteklemek, ülkemizin yarınlarına ve sürdürülebilir geleceğe yatırım yapmak demektir. ‘Bir Gülümset Bin Gülümse’ projemizle yalnızca çocukların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kalplerinde yer ediniyor, doğa bilincini artırıyor ve geleceğe dair umutlarını pekiştiriyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.

Daha fazla çocuğa ulaşmak için hedef büyük

Çocukların eğitimine ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Ünal Memiç, projeyle ilgili gelecek planlarını şu sözlerle anlattı: “Köy okullarındaki çocuklarımız için yürüttüğümüz çalışmalarımız devam edecek. Bahar döneminde Doğu’da eğitim gören çocuklarımızı ‘Kültür ve Sanat Turu’ projesi kapsamında İstanbul’da ağırlayacağız. Ayrıca, sivil toplum örgütü iş birliğiyle başlatacağımız ‘Hatıra Ormanı’ projesiyle her öğrenci adına bir fidan dikerek doğa farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda kanser tedavisi gören çocuklarımız için büyük bir sağlık kuruluşu düzenlediğimiz yeni yıl etkinliği gibi renkli organizasyonlarla onların yüzlerinde tebessüm yaratmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerimizle çocukların bugünlerine kalıcı bir etki yaratıp yarınlarına değer katmayı sürdüreceğiz.”