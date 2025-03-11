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Starlink ve Bharti Airtel anlaşmaya vardı

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starlink uydu ağı, Hindistan'ın en büyük ikinci telekom operatörü Bharti Airtel ile anlaşma yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Starlink ve Bharti Airtel anlaşmaya vardı
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Hindistan'ın en büyük ikinci telekom operatörü olan Airtel'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın detaylarına dair bilgi verildi.

Airtel ve Starlink arasında yapılan anlaşmada, Hindistan'daki müşterilere Starlink servisi sunulması için araştırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Starlink'in Hindistan'da faaliyetlerine başlamasının hükümetten onay alıp alamayacağına bağlı olduğu vurgulandı.

Anlaşma kapsamında, Airtel’in perakende mağazalarında Starlink ekipmanlarının sunulması, ticari müşterilere Airtel aracılığıyla Starlink hizmetlerinin sağlanması ve Hindistan genelinde kapsama alanını genişletmek amacıyla her iki şirketin ağ altyapılarından ortaklaşa faydalanma imkanlarının araştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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