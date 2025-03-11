Elon Musk X'teki erişim sorunu için o ülkeyi adres gösterdi

Fox Business Network'e röportaj veren Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu.

Ne olduğundan "tamamen emin olmadıklarına" işaret eden Musk, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.

Musk siber saldırı olduğunu söylemişti

Söz konusu kesinti New York yerel saatiyle sabah 06.30 civarında başlamıştı.

X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyleyen Musk, "Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." ifadelerini kullanmıştı.