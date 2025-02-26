Stellantis'in karı yüzde 70 düştü

Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler ve Peugeot markalarının sahibi Stellantis, 2023 yılının tamamında 18,6 milyar euro olan net karının 2024 yılında yüzde 70 oranında düşürerek 5,5 milyar euroya gerilediğini açıkladı.

Analistler 2024 yılının tamamında net karın 6,4 milyar euro olarak gerçekleşmesini bekliyorlardı

Stellantis Eylül ayında bir kar uyarısı yayınlayarak 2024'ün ikinci yarısında "çoğu bölgede" satışların beklenenden daha düşük olacağı uyarısında bulunmuştu. O dönemde firmanın düzeltilmiş faaliyet geliri marjının 2024 yılının tamamı için yüzde 5,5 ila yüzde 7 arasında gerçekleşmesinin beklendiği, bunun da önceki "çift haneli" görünümden daha düşük olduğu belirtilmişti. İkinci çeyrekte düzeltilmiş faaliyet karı marjı yüzde 11,2'den yüzde 0,3'e geriledi.

Stellantis hisse başına 0,68 euro temettü ödeyecek.