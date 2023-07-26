STM'den insansız su altı otonom araç hamlesi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) deniz projeleri ve taktik mini İHA sistemlerinin yanı sıra duvar arkası radar sistemi ve danışmanlık kabiliyetlerini ziyaretçiler ile buluşturdu. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'u (F-515) Cumhuriyet'in 100. yılında, bu sene içinde teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Seyir testlerinin yoğun şekilde devam ettiğine değinen Güleryüz, şu ana kadarki testlerde elde ettikleri sonuçların son derece başarılı olduğunu belirtti.

İlk 4 ADA sınıfı korvette yerlilik payını sürekli artırdıklarına işaret eden Güleryüz, TCG İSTANBUL'da yerli ve yeni takılan birçok yetkinlik ve sistem bulunduğunu, bunların test faaliyetinin yoğun şekilde sürdüğünü, mümkün olan en kısa sürede TCG İstanbul'u Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500'ün şirketin "göz bebeği" projelerinden olduğunu dile getiren Güleryüz, STM 500'le Türkiye'nin dünyada kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilecek nadir ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı. Güleryüz, "Orada çok önemli yetkinlikler kazandığımızı düşünüyoruz. STM500'ün mukavim tekne test üretimlerine başlamıştık. Blok birleşimleri yakında başlıyor ve devam ediyor olacak. Belli bir aşamaya geldikten sonra lansman yapma planımız da var. STM500, şu ana kadar STM'nin kendi öz kaynaklarıyla devam eden bir proje. İnşallah onu projelendirme konusunda da gerek bu fuarda olsun gerek dışarda çok yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Öyle olursa süreç çok daha hızlanacaktır. Elimizden geldiği kadar STM500'ü ete kemiğe büründürme için çok yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

İnsansız su altı otonom araç ailesi geliyor

STM'nin su üstü ve su altı otonom sistemler, RF ve Simülasyon Sistemleri Direktörlüğünde elde ettikleri elektronik harp sensör yetkinliklerini bir araya koyduklarında insansız su altı otonom araç yapabileceklerini düşündüklerini ifade eden Güleryüz, şu bilgileri verdi: "Buradaki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 2024 yılı içerisinde ilk insansız su altı otonom aracımızı yüzdürür hale geleceğiz. Burada temel amacımız bu sistemlerin birbiriyle çalışabilirliğini yönetebilmek, bunları entegre edebilmek ve su altında tamamen otonom görev icra edebilecek bir aracı gerçekleştirebilmek. Bunun belli bir yetkinliği olacak, belli bir amaca yönelik yapacağız ilk aracı. Sonraki hedefimiz üzerindeki faydalı yükleri çok hızlı değiştirebiliriz. Sistemleri, boyutunu değiştirebiliriz ve bunu farklı amaçlar için kullanabiliriz diye düşünüyoruz. İlk adımı 2024'te attıktan sonra özellikle insansız su altı otonom araçlar konusunda STM'nin yeni bir ürün ailesi olacak diye planlıyoruz."