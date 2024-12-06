Sultan Etçi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı: 300'den fazla barkod ürün çeşidine ulaştık

ANKARA (EKONOMİ)

Zirve kapsamında bir değerlendirme yapan Sultan Etçi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı Ankara’da başlayan faaliyetlerini geliştirdiklerini ve Türkiye çapında erişim sağladıklarını belirterek, “Firmamız, Sultan Et markasıyla yüzde 100 yerli sermayeyle 1973 yılında Ankara’da kuruldu. Bugün 300’den fazla barkod ürün çeşidimizle ülkemizin her noktasına ulaşabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

AR-GE birimi yeni ürünler geliştiriyor

Firmanın AR-GE bölümünün geleneksel ürünler yanında, bu ürünleri yeni teknolojiler ve bilimsel çalışmayla geliştirdiklerini, yeni ürünler ortaya çıkardıklarını kaydeden Bılıkçı, aç-bitir ürün yelpazesinde yeni ürünler geliştirdiklerini ve Ocak 2024 itibariyle pazara sunacaklarını vurguladı.

AR-GE biriminin sürdürülebilir büyüme, kalite kontrol, verimlilik ve yenilikleri oluşturmada önemli rol oynadığını vurgulayan Bılıkçı, “Yatırımlarımızı ve enerjimizi hep bu alanlara yönelttik. Uygulamakta olduğumuz toplam kalite yönetim sistemleri ile tüm süreçlerimizi optimize edip risklerimizi yöneterek standart, güvenilir, verimli ve sürdürülebilir üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.

Büyük perakende zincirlerinde ürünlerini tüketiciye sunduklarını anlatan Sultan Etçi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, sektörün gelişiminde de rol oynadıklarının altını çizdi.