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SUN-KA KÂĞITÇILIK/Yavuz: Kağıtta iç pazar daraldı ihracat kaçınılmaz oldu

Türkiye’deki kağıt talebinin arz karşısında zayıf kaldığını dile getiren SUN-KA Kâğıtçılık Satış Direktörü Mehtap Yavuz, ülke çapındaki yeni yatırımlar ile mevcut arzın daha da artacağını, bu durumun kağıt üreticisi için ihracatı zorunlu hale getireceğini söyledi.

Haber Merkezi
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SUN-KA KÂĞITÇILIK/Yavuz: Kağıtta iç pazar daraldı ihracat kaçınılmaz oldu
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MURAT KÜÇÜK

2025 yılının zor geçeceği konusunda kâğıt sektörünün hemfikir olduğunu ifade eden SUN-KA Kâğıtçılık Satış Direktörü Mehtap Yavuz, ihracat ile büyüme stratejisinin seçenek değil zorunluluk olduğunu belirtti. ABD pazarında büyüme hedefi doğrultusunda, geçen yıl yapılanmaya gittiklerini dile getiren Yavuz, bu faaliyetin sonuçlarını yıl içinde görmeyi beklediklerini açıkladı. Yavuz, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, ürün çeşitliliği sayesinde pazar çeşitliliği de sağlayacaklarına dikkat çekti.

Yeni fabrika 2026’da hizmete girecek

Önümüzdeki dönemde bir dizi yatırımı hayata geçireceklerini dile getiren Mehtap Yavuz, Sungurlu OSB’de 1 milyar dolar yatırımla kurulacak fabrikanın 2026’da hizmete gireceğini kaydetti. Yavuz, “Sıfır atık anlayışı ile çalışacak tesisimiz; günlük 400 ton kapasiteye sahip olacak. RDF, biyokütle ve kömür gibi yakıtlar kullanılarak saatte 25 ton buhar üretilecek. Bu şekilde karşı basınçlı buhar türbini ile yaklaşık 2,5 MW elektrik üretilecek. Ayrıca çatı üstü GES ile elektrik enerjimizi temiz kaynaklardan elde edeceğiz. Tesisin su yönetimi de yeşil dönüşüme uygun olacak” ifadesini kullandı.

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