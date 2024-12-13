SunExpress, 2025 yılında Birleşik Krallık’ta büyüyecek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda Birleşik Krallık uçuş ağını genişletiyor. Hava yolu, Birleşik Krallık’ta toplam 11 havalimanından haftalık 178 uçuşla yolcularına daha fazla seçenek sunarak konumunu güçlendiriyor. SunExpress, Birleşik Krallık pazarında yaklaşık 1,9 milyon koltuk kapasitesi sunarak 2024 yaz sezonuna kıyasla kapasitesini %20 artırıyor.

Hava yolu, Nisan 2025 itibarıyla Glasgow Havalimanı’ndan Antalya ve Dalaman’a, Liverpool John Lennon Havalimanı’ndan ise Antalya’ya ilk kez sefer düzenlemeye başlıyor. Bunun yanı sıra, Londra Stansted Havalimanı’ndaki uçuşlarını neredeyse iki katına çıkararak haftalık 26 sefere yükselten SunExpress, Dalaman ve Kayseri’ye de yeni bağlantılar sunuyor.

Newcastle’dan Dalaman’a haftada iki kez düzenlenecek yeni seferlerin yanı sıra Newcastle-Antalya uçuşları 2025 yılında da devam ediyor. Ayrıca hava yolunun Londra Gatwick, Manchester ve Birmingham’dan Antalya’ya düzenlediği uçuşlar, yaz sezonunda günde üç sefere kadar çıkıyor.

Türkiye’nin sadece yaz tatili ve plajlarıyla değil, kültürel, tarihi ve gastronomik zenginlikleriyle de popüler bir destinasyon olmasını destekleyen SunExpress, 2025 yazında bu potansiyeli daha da ileri taşımayı hedefliyor.

SunExpress’in 2025 yılında Birleşik Krallık’ta hizmet vereceği 11 havalimanı

SunExpress’in 2025 yılında Birleşik Krallık’ta hizmet vereceği 11 havalimanı şu şekilde:

Luton, Gatwick, Manchester, Edinburgh, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds Bradford, Stansted, Glasgow, Liverpool

2025’te Birleşik Krallık’a eklenen yeni uçuşlar

* Londra Stansted - Dalaman: haftada 5 kez

* Londra Stansted - Kayseri: haftada 1 kez

* Glasgow - Antalya: haftada 3 kez

* Glasgow - Dalaman: haftada 2 kez

* Liverpool - Antalya: haftada 3 kez

* Newcastle - Dalaman: haftada 2 kez