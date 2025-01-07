SushiCo’da üst düzey atama

27 yıldır Türkiye’de ve yurt dışında Uzak Doğu mutfağının eşsiz lezzetlerini başarıyla sunan SushiCo’nun Pazarlama Direktörü pozisyonuna Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim alanlarında 25 yılı aşkın süredir sektör deneyimine sahip N. Tülin Karaman atandı. Birçok markada üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev alan Karaman, Ocak ayı itibarıyla SushiCo’da Pazarlama Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek. SushiCo’nun sektördeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımayı, mevcut marka mirasına değer katmayı ve yenilik odaklı pazarlama kampanyaları ile Uzak Doğu mutfağının zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

N. Tülin Karaman kimdir?

Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlayan N. Tülin Karaman, kariyerine reklam profesyoneli olarak başlayıp Türkiye’nin önde gelen ajanslarında yönetici olarak görev aldı. Marka stratejisi ve yönetimi konusundaki uzmanlığıyla, 50'yi aşkın başarılı reklam kampanyasında aktif rol oynayarak pek çok yerel ve global markayla çalıştı. Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, marka kimliği ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, ürün geliştirme ve yönetimi gibi birçok alanda derin deneyimler kazanan Karaman, son olarak gıda çözümleri ve perakendesi alanındaki bir markada kurucu yönetici ekipte Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi.