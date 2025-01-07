arabam.com otomotiv sektörü için 2025 öngörülerini paylaştı

arabam.com, 2024 yılına dair sektörel değerlendirmelerini ve 2025 yılına yönelik öngörülerini paylaştı.

arabam.com Trink sat! ve arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, 2024 yılına dair değerlendirmelerini şu şekilde paylaştı:

“Bu yıl kurlardaki istikrar sıfır km. araç fiyatlarına da yansıyınca ikinci el fiyatlarında oluşan baskı stabil bir pazar oluşmasını destekledi. Yılın ilk yarısı yatay geçerken GSR II regülasyonu nedeniyle bayilerin 7 Temmuz öncesi elden çıkarmak zorunda kaldıkları modellerine ilişkin agresif kampanyaları pazara hareket getirdi. Devamında başlayan sıfır km. araç kampanyaları da pazardaki hareketliliğin sürekliliğini destekledi. Böylelikle ikinci el otomobil pazarı kasım sonu itibariyle yılın ilk 6 aylık satış ortalamalarına göre %19 artış yaşadı. Bu artan satış performansı ile kuvvetli başlayan ama mayıstaki seçim sonrası bir miktar hız kesen 2023 yılı toplam satışları ile 2024’ün paralel bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz’’ dedi.

2025 yılı içinse şunları ekledi:

“Önümüzdeki yıl da ana belirleyici faktör ekonomik gelişmeler olacaktır. Kurlardaki istikrarın devamı sıfır km. araç fiyatlarının artırmasının önüne geçerse, araçlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için cazip bir ortam oluşacaktır. Bu durum yine ikinci elde fiyatların baskılanarak istikrarın korunmasına ve sektörün hareketliliğine destek olacaktır. Ancak kurlardaki stabilitenin yanında faiz indirimleri ve enflasyon artış oranlarının da nasıl seyredeceği piyasalara önemli oranda etki edecektir. Öte yandan ÖTV muafiyetli engelli araç satışlarına ilişkin yeni düzenleme ile 5 yıl olan satılamama süresinin 10 yıla çıkartılması, 2025 yılı sıfır km. araç satışlarına negatif etki edebilir. Zira 2024 yılı sıfır km. araç satışları toplamının yaklaşık %15-20’sinin ÖTV muafiyetli satışlar olduğuna yönelik hesaplamalar yapılmakta!’’ açıklamalarında bulundu.