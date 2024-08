Systemair Türkiye EPD belgesi ile sürdürülebilirlik yolculuğunu hızlandıracak

Takip Et

Yenilikçi yaklaşımı ve köklü tecrübesi ile yaşam alanlarına yönelik taze hava sağlama misyonunu başarıyla sürdüren Systemair Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda alanında öncü adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirdiği “EPD Generator” programı ile ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için gereken yöntemleri ve kriterleri uluslararası standartlarda belirleyen Systemair Türkiye, Çevresel Ürün Beyanı Belgesi (EPD) sunmaya başladı. Pazar odaklı sürekli çevresel iyileştirme potansiyelini teşvik eden EPD sayesinde üretiminde karbon ayak izi hesaplamasını kalite standartları çerçevesinde gerçekleştirdiğini ortaya koyan marka, tüketici taleplerini karşılayan uygun çevreci ürünler geliştirmeyi sürdürecek.

EPD Generator ile her ürünün yaşam döngüsü değerlendiriliyor

Her koşulda çevresel hassasiyeti gözeten bir marka olarak EPD belgeleri beyanında bulunmak adına dijital ve uygun maliyetli çözümler üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu, “Kilit üretim tesislerimiz ve kullandığımız ortak araçlar ve prosedürler sayesinde müşterilerimizin taleplerine uygun EPD’ler sunabiliyoruz. Buna paralel olarak, havalandırma ekipmanları için rasyonel ve uyumlaştırılmış ürün kategorisi kurallarına yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. EPD Generator programından önce şirketler tek bir ürünün EPD’sini hazırlayabilmeye odaklanıyordu. EPD Generator; her türlü ürün kategorisi için sınırsız Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (LCA) hesaplaması yapıp her sektörde EPD oluşturmamıza olanak tanıyor. Yazılım programı, aynı zamanda müşteriye özel EPD’ler ve TM65 uyumlu hesaplamalar oluşturmaya da izin veriyor. Bu da ürünlerin çevresel etkilerini değerlendirme ve raporlama konusunda kapsamlı ve esnek bir çözüm sunuyor” ifadesinde bulundu.

EPD’ye sahip projelerle daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek

Geliştirdikleri EPD hesaplama projesi ile Türkiye’de ve dünyada üretilen ürünler için EPD beyanını hesaplayabilir hale geldiklerini vurgulayan Systemair Türkiye Ürün Müdürü Merve Selviboy, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Global ölçekte tüm fabrikalarımızı kapsayacak çalışmalarımıza sürekli yenilerini ekliyoruz. EPD'ye sahip projeler, çevresel etkileri şeffaf bir şekilde hesaplandığı için projelere yeşil bina sertifikaları kazandırır, rekabet avantajı sağlar, sürdürülebilirlik ve inovasyonu teşvik ederler. Gelecekte ise çevresel düzenlemelere uyumu kolaylaştırır, pazar talebini artırır ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunurlar. Bu sistemin iklimlendirme sektörü için öncülerinden biri olarak hem dünyanın sürdürülebilirliğine hem de müşterilerimizin bu alanda süreç geliştirmelerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”

Sürdürülebilirlikte uluslararası başarı ve takdir

Sürdürülebilirlik alanındaki başarılarının, çeşitli değerlendirmelerde aldıkları yüksek derecelerle de tescillendiğini belirten Eroğlu, “Sustainalytics’ten düşük risk derecesi (18.2) alarak, sektörde sürdürülebilirlik açısından düşük risk taşıyan firmalar arasında yer aldık. Ayrıca, MSCI’dan AA notuna sahibiz ve 2023 yılında Ecovadis’ten Gümüş Madalya kazandık. Bu başarılar, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ve etkinliğimizi göstermektedir.

Sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerimiz çerçevesinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni destekliyor ve insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine bağlı çalışıyoruz. Ayrıca, Systemair Grup olarak Global Raporlama Girişimi (GRI) doğrultusunda raporlama yapmakta ve GRI 2021 Sürdürülebilirlik Raporu standartlarını takip etmekteyiz. Bilime dayalı hedefler belirlemeyi taahhüt ederken, Nasdaq ESG Şeffaflık Ortağı olarak da sertifikalandırıldık.” ifadelerini paylaştı.